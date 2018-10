Storie Italiane, Kledi Kadiu si racconta e svela: "Il matrimonio con Charlotte un giorno indimenticabile"

Kledi Kadiu, conosciuto da tutti come uno dei protagonisti dell’ultimo ventennio di televisione, è stato ospite oggi 19 ottobre 2018 del programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele. Con grandissima energia, il ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita ma soprattutto dei suoi affetti più cari.

“L’energia che metti nella danza lo metti anche nella vita, nella famiglia” ha infatti riconosciuto la conduttrice a Kledi che oggi è felicissimo accanto alla moglie Charlotte. I due si sono infatti sposati a luglio 2018 e hanno avuto anche una bellissima bambina Lèa, nata il 12 gennaio 2016.

Nonostante tra Charlotte e Kledi ci siano 26 anni di differenza, pare invece non esserci nessun problema relazionale ma anzi, per il ballerino la sua famiglia è tutto il suo mondo. La danza, molto importante anche per Kledi, è il simbolo della fatica, del sudore ma soprattutto delle rinunce “Il matrimonio rappresenta il coronamento, la realizzazione, ho visto tutto ciò che è stata la mia vita passata, presente e attuale. Ho una bella moglie, una bella bambina, ho una famiglia” ha infatti ammesso Kadiu.

Nella vita del ballerino un ruolo molto importante lo hanno sempre ricoperto anche i suoi genitori dei quali ha parlato ricordando il suo matrimonio celebrato lo scorso luglio. “Stare con loro, vedere la loro gioia, dare loro questa soddisfazione mi ha fatto stare bene” ha infatti ammesso Kledi soprattutto parlando di Lindita, sua madre e il suo primo amore.

Il calore di una mamma infatti è quel calore che solamente i figli sanno esprimere con le proprie parole perchè la mamma è sempre la mamma e Lindita significa proprio Alba Chiara. Oggi Kledi ha tempo solamente per la sua scuola di ballo e per i suoi allievi anche se non dimenticherà mai di ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità concessagli.