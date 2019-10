Storie Italiane, Katia Noventa parla della sua nuova vita dopo un periodo buio

A Storie Italiane Katia Noventa si racconta e parla della sua vita passata ma anche della sua rinascita. L’ex showgirl racconta di aver vissuto un brutto periodo buio, ma per fortuna è riuscita a ritrovare la serenità grazie alla fede.

Nel suo racconto parla delle violenze psicologiche subite, una situazione che qualche settimana fa aveva raccontato sempre durante la trasmissione di Eleonora Daniele. La sua vita è cambiata da quanto ha intrapreso un percorso religioso che le ha fatto capire molte cose.

Il cambiamento è avvenuto nel novembre del 2012. La Noventa era entrata in una chiesa, e qualcuno le aveva detto che si trattava della Madonna della Medaglia Miracolosa. Per lei quella coincidenza è stata un segno che ha operato la sua trasformazione.

Tuttavia, la conversione in lei è scattata quando è stata a Medjugorje. In quel momento la sua vita era sottosopra e stava vivendo una situazione privata e lavorativa molto difficile. Katia Noventa è dunque convintissima che deve la sua serenità alla fede e da quando lei si è avvicinata alla religione ha ripreso a sperare e a vedere le cose da un punto di vista migliore.

Nel corso della sua intervista a Storie Italiane ha raccontato alcuni dettaglio del brutto periodo in cui ha vissuto tante difficoltà. Su di lei erano state fatte molte critiche riguardo al suo lavoro e lei era perfino arrivata a credere che era tutta colpa sua.

Quella situazione la stava distruggendo e non trovava quasi più neanche la forza di reagire. I disagi e la sofferenza l’hanno portata ad allontanarsi anche dai valori importanti, da tutto ciò in cui credeva.

Era giunta al punto di non capire dove stava andando. Oggi Katia Noventa sta bene, è serena e tutto è cambiato. Anche se al suo fianco non c’è un uomo da tempo, si sentirebbe libera e in grado di vivere una storia d’amore.