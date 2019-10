Storie Italiane, Justine Mattera e gli scatti sexy sui social: ecco cosa fa oggi

Ospite a “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, Justine Matteira rivela cosa fa oggi nella vita. La showgirl italo-americana quando è giunta in Italia ha conquistato tutti con la sua sensualità. La Marylin italiana oggi ha 48 anni ed è una donna bellissima e affascinante, in grado di catturare l’attenzione degli uomini.

La sua parlata anglo-italiana, da sempre inconfondibile, continua ad essere una sua caratteristica. Attiva su Instagram, la showgirl non perde occasione di postare scatti sexy che ammaliano i suoi followers. Sono in molti a seguirla, ben 328mila, che costantemente manifestano verso la showgirl la loro ammirazione.

Tuutavia, se da una parte sono in tantissimi ad apprezzarla per le sue pose maliziose e ammiccanti, dall’altra vi sono anche gli haters che le dicono di farsi da parte e non condividono i suoi scatti. La showgirl ha un fisico mozzafiato, e lo si vede dalle foto pubblicate sui social, ma nonostante tutto molti utenti la criticano.

Ma lei non ci fa caso e continua a postare le sue foto tranquillamente. Da svariati anni ormai la showgirl non fa parte della televisione e ha quindi rivolto altrove i suoi interessi. Da qualche tempo si occupa di sport e fitness e si mantiene in forma.

Nata a New York nel 1971, Justine proviene da una famiglia di origini italiane. L’ex showgirl si è laureata a Stanford, poi nel 1994 è venuta in Italia. Inizialmente ha lavorato come cubista in una discoteca, dove è stata notata dal dj e producer Joe T. Vannelli.

Dopo aver realizzato alcuni singoli, la showgirl ha deciso di trasferirsi a Milano dove ha conosciuto Paolo Limiti e con il quale si è sposata nel 2000. Ha lavorato successivamente nella trasmissione con il marito, “Ci vediamo in tv”, condotta da Paolo Limiti dal 1996 al 2003.

L’ultimo lavoro importante a cui ha partecipato Justine Matteira è stato il film “Alta infedeltà” nel 2010, poi di lei non è saputo più nulla. Gli italiani comunque la ricordano per la sua incredibile somiglianza con Marylin Monroe.