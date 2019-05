Storie Italiane, Ivan Zazzaroni punta ancora il dito contro suor Cristina: “È nel posto sbagliato”

Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle continuano ad essere oggetto di critiche e polemiche soprattutto dopo l’uscita di Antonio Razzi e la diatriba con il giudice Guillermo Mariotto. Ma la persona che è stata altamente accusata di aver avuto un atteggiamento non proprio consono è stata Suor Cristina che è stata la protagonista di un acceso dibattito in merito alla performance durante la Settimana Santa.

Come ben sappiamo, la suora ha dovuto registrare la sua esibizione perchè a Pasqua si è ritirata in convento per pregare rispettando così la sua fede. Questa cosa non è per niente andata giù a Ivan Zazzeroni che ha puntato il dito non solo contro la suora ma anche contro la produzione che ha permesso che tutto ciò potesse avvenire.

Durante la puntata di Storie Italiane in onda venerdì 3 maggio 2019, il giudice di Ballando ha continuato a portare avanti le sue idee soprattutto per quanto riguarda il gruppo composto da ben tre ballerini con i quali Suor Cristina è solita ballare. “Mi sembra un musical. Io ho un grande rispetto per l’abito. Se Suor Cristina fosse stata una veterinaria o facesse qualsiasi altro lavoro mi sarei comportato allo stesso modo. Se in una trasmissione in diretta ti presenti con una registrata per qualsiasi motivo, io non ti voto!“ ha infatti chiosato Zazzeroni.

Immediata la risposta di Suor Cristina che si è detta dispiaciuta del pensiero del giudice ma soprattutto del suo non capire il messaggio: la priorità della suora infatti era quella di ritirarsi in convento. “Probabilmente è nel posto sbagliato“ ha risposto Ivan Zazzeroni lasciando sgomenti e senza parole non solo il pubblico ma anche la conduttrice Eleonora Daniele.

Quest’ultima ha dichiarato di stare dalla parte della suora e di vederla come un simbolo considerando il fatto che molti giovani continuano a guardarla ed è un esempio per loro. Suor Cristina è rimasta molto felice di questa affermazione e ha sottolineato che per lei questa è una cosa molto importante e se il messaggio arriva già ad una persona è fantastico.