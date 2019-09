Storie Italiane, intervista integrale a Stefano Oradei: "Veera non mi ha tradito con Dani Osvaldo"

Eleonora Daniele ha mostrato nella puntata di oggi di Storie Italiane l’intervista integrale a Stefano Oradei sulla fine della sua storia con Veera Kinnunen, ieri è stata trasmessa solo una parte dell’intervista a causa dell’interruzione anticipata della trasmissione per dare la linea ad una diretta speciale del Tg1. L’intervista quindi è stata registrata ieri, prima che il ballerino partisse per il Giappone, e trasmessa integralmente oggi, 10 settembre.

All’inizio Stefano, molto commosso dopo la visione di una clip che lo ritraeva insieme alla sua compagna storica Veera Kinnunen, ha dichiarato: “Posso dire che per noi due sono stati 11 anni meravigliosi e adesso voglio parlare di altro” spiegando che per lui è stato difficile andare avanti dopo la separazione ma che si è concentrato sulla sua carriera, cercando di maturare e migliorasi dal punto di vista sia umano che professionale.

Roberta Bruzzone, presente in studio e opinionista a Ballando con le stelle, ha affermato di comprendere bene Stefano, che conosce da 3 anni, perché lui e Veera sono due persone splendide e dopo tanti anni d’amore è difficile allontanarsi ed intraprendere strade diverse. Roberto Alessi e Silvana Giacobini invece, anche loro presenti in studio, si sono complimentati per il suo modo composto e coraggioso di affrontare la separazione.

Nel corso dell’intervista Eleonora Daniele ha cercato di scendere nei particolari, chiedendo al ballerino di chiarire meglio le dinamiche che hanno portato alla separazione tra i due, insinuando che la colpa fosse dell’avvicinamento della ballerina con il suo partner a Ballando Dani Osvaldo ma Oradei ha chiarito che: “La storia tra me e Veera era già finita. Ci eravamo divisi prima che lei stesse con Dani Osvaldo. Non c’è altro da andare a ricercare…”. Non c’è stato quindi alcun tradimento, come invece per mesi si è insinuato, di Veera con Osvaldo.

Nel corso dell’intervista Stefano Oradei non ha mai usato parole di rancore verso l’ex fidanzata, ma al contrario ha affermato di provare per lei un grande affetto, di stimarla come donna e come professionista e di pensare agli anni trascorsi insieme con gioia e felicità, senza nascondere tuttavia la sofferenza e il rammarico per la fine del rapporto.