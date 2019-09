Storie Italiane, intervista a Stefano Oradei in lacrime: "In silenzio per trovare me stesso"

La nuova stagione televisiva autunnale per molti programmi sia Mediaset che Rai è iniziata oggi, tra gli altri anche il programma di Eleonora Daniele “Storie Italiane” ha preso il via oggi. Durante la trasmissione si è parlato come sempre di tanti temi dallo spettacolo ai fatti di cronac,a commentati con gli ospiti in studio.

La Daniele ha iniziato la nuova stagione con un’intervista a Stefano Oradei, nel corso dell’estate infatti il ballerino di Ballando con le stelle è stato al centro del gossip insieme a Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Questa estate infatti la Kinnunen e Osvaldo hanno ufficializzato la loro storia d’amore, storia nata appunto mesi prima all’interno del programma di Milly Carlucci, dove lei era in coppia con l’ex calciatore.

All’epoca la Kinnunen era la fidanzata di Oradei da ben 11 anni e nel corso della trasmissione Stefano ha dovuto chiederle scusa, invitato dalla stessa Carlucci, per la sua eccessiva gelosia e per averle vietato di registrare dei filmati con Osvaldo in Argentina.

A distanza di alcuni mesi è emerso che la sua gelosia era fondata ed in molti sui social si sono scagliati contro la Carlucci per come ha gestito tutta la situazione, rendendola pubblica, da queste accuse la conduttrice si è difesa dichiarando che era tutto concordato e che Stefano aveva intenzione di scusarsi pubblicamente.

Oggi, dopo settimane di silenzio il ballerino in lunga intervista con Eleonora Daniele ha rotto il silenzio e raccontato la sua versione. Dopo aver visto una clip che ritraeva lui e la sua ex fidanzata, visibilmente commosso, il ballerino ha commentato: “È stato un periodo di silenzio giusto per trovare me stesso, per trovare i tempi giusti” ed ha dichiarato di aver deciso di raccontarsi nel suo programma perché la conosce da tanto tempo e con lei si sente in famiglia.

Eleonora Daniele dopo averlo ringraziato per aver accettato il suo invito, ha chiarito che l’intervista integrale sarebbe stata registrata e trasmessa nella puntata di domani, a causa della fine anticipata della trasmissione, e che Stefano Oradei dopo la registrazione sarebbe partito per il Giappone.