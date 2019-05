Storie Italiane, Giampiero Galeazzi dedica speciale a Mara Venier: "Mi hai cambiato la vita"

Giampiero Galeazzi è stato ospite a “Storie Italiane” nella puntata di martedì 21 maggio dove, in collegamento dalla sua casa, ha festeggiato il suo compleanno avvenuto il 18 maggio. Il noto cronista sportivo ha ricevuto anche una bellissima sorpresa dalla conduttrice Eleonora Daniele che ha fatto intervenire l’amica telefonicamente l’amica Mara Venier.

La conduttrice di “Domenica In” parlando dell’amicizia che la lega a Giampiero non ha potuto fare a meno di commuoversi nel vedere anche le fotografie che li ritraggono insieme. I due infatti sono amici da moltissimi anni ma purtroppo per un po’ di tempo sono stati distanti dal momento che Galeazzi ha avuto qualche problema di salute a causa del diabete.

Il cronista sportivo ha preso la palla al balzo per parlare dell’affetto e della stima che lo lega all’amica Mara Venier asserendo: “Mi hai cambiato la vita, sembrava finita, questo rapporto, e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi… capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola”. Mara non ha potuto fare a meno che replicare rivelando di essersi commossa ma soprattutto di emozionarsi sempre quando si rivede con l’amico Giampiero.

Galeazzi non ha potuto fare a meno che ricordare la loro “Domenica In” e il successo ottenuto grazie alla trasmissione e al loro rapporto di amicizia vero. Mara Venier, a tal proposito, ha voluto confessare amaramente che l’amicizia è una parola molto sacra in quanto a volte si pensa che qualcuno ti sia amico ma in verità alcuni sono amici soltanto quando le cose vanno bene, quando hai un programma, quando hai successo.

Mara ha continuato ribadendo che tra lei e Giampiero è nata un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un’amicizia vera, basata sul rispetto e la complicità, sulla voglia di stare insieme. “Per me Giampiero è uno della mia famiglia, Domenica In non c’entra. Sono alchimie magiche che capitano poche volte nella mia vita. Ti voglio bene amore mio!” ha concluso la conduttrice di “Domenica In”.