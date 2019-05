Storie Italiane, Gessica Notaro parla di Pamela Prati e svela: "Minacciata con l’acido? E’ fortunata se lo ha schivato!”

Gessica Notaro è stata una delle ospiti di Storie Italiane nella puntata in onda mercoledì 22 maggio 2019 e dove è ritornata a parlare del caso Prati – Caltagirone che sta tenendo banco nelle ultime settimane. La modella, che purtroppo porta ancora sul corpo i segni della brutale aggresisione di qualche anno fa, ha voluto dire la sua in merito alle presunte minacce ricevute da Pamela Prati con l’acido.

“Credo che sia molto difficile sfuggire da un vero attacco con l’acido. Se una persona è seriamente intenzionata ad aggredirti con l’acido, è quasi impossibile schivarla: è questione di secondi… se Pamela Prati l’ha schivata, è veramente la prima ad essere così fortunata nel mondo!” ha infatti chiosato Gessica. Del suo stesso avviso sembra essere anche la criminologa Roberta Buzzone che, da esperta, ha altresì sottolineato altri particolari molto interessanti.

La Buzzone infatti ha dichiarato apertamente che questo tipo di aggressioni di solito non vengono di certo “annunciate” mentre Pamela Prati si sarebbe trovata l’acido direttamente fuori dalla porta. Gessica Notaro ha continuato a dire la sua opinione in merito sottolineando che se fosse tutto vero la showgirl del “Bagaglino” sarebbe sicuramente una “miracolata“.

“Io dico sempre: è una frazione di secondo… il tempo di accendere e spegnere un interruttore. E’ quella la velocità con cui, purtroppo, ti cambia la vita e non puoi può tornare indietro. E non te l’aspetti! Si può essere un campione mondiale di arti marziali o avere un’arma in mano: l’aggressione non la si può evitare” ha chiosato la Notaro convinta più che mai che questo tipo di aggressioni non sono di certo casuali.

Gessica Notaro che anno scorso ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con Stefano Oradei, che sappiamo essere il compagno della Kinnunen, ha voluto pronunciarsi su Dani e Vera svelando di trovarli una coppia molto brava ma soprattutto osannando le loro coreografie sempre molto creative.