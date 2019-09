Storie Italiane, Francesco Moser consiglia al figlio Ignazio la location per le nozze e lancia una frecciata a Cecilia

Sono passati ormai due anni dall’edizione del Grande Fratello Vip che ha visto iniziare la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La loro relazione va avanti più solida che mai, tanto che in molti si chiedono quando arriveranno le nozze e l’arrivo della cicogna.

Ignazio, durante la trasmissione di Rai “Storie Italiane” ha rassicurato i suoi fan, annunciando che sia il matrimonio sia l’arrivo di un bebè sono progetti presenti nel loro futuro. Non ha precisato altro, lasciando tutto in sospeso. Chi, invece, non è rimasto sul vago è stato il padre, l’indimenticabile ciclista Francesco Moser. L’ex sportivo infatti, ha voluto spendere due paroline sia sul figlio che sulla futura nuora.

Francesco Moser, il commento su Cecilia e il futuro di Ignazio

Il cruccio suo più grande è il fatto che l’azienda di famiglia – per chi non lo sapesse si tratta di un’importante azienda vinicola situata nei pressi di Trento – non sia gestita dal figlio, impegnato in altre “distrazioni” che, secondo il parere di Moser senior, sono destinate a concludersi presto: “Non credo durerà per sempre questa cosa dello spettacolo. Spero che Ignazio possa presto tornare ad occuparsi a tempo pieno dell’attività di famiglia”.

Passa a commentare il comportamento della bella Cecilia, per lui un po’ deludente: “È una brava ragazza ma non è molto abituata alle faccende domestiche. Imparerà. Insegneremo qualcosa di più a Cecilia, forse l’anno prossimo riuscirà a cavarsela con l’orto”, dichiara con convinzione uno speranzoso Moser, ma per molti tutto questo sarà destinato a rimanere un’utopia.

Felice, comunque, di sapere suo figlio sereno, avanza anche la proposta per un’eventuale location per il matrimonio: “Si potrebbe fare qui, nella cappella di famiglia”. Anche il rapporto con la famiglia di Cecilia sembra essere ottimo, infatti precisa che più volte i genitori della Rodriguez, Gustavo – che, rivela Moser, si è offerto spesso di aiutarlo con la motosega – e Veronica, gli hanno fatto visita e con loro hanno portato il nipotino Santiago, figlio di Belen. Quest’ultima, invece, non è ancora andata a trovare la famiglia di Ignazio.