Storie Italiane, Eva Grimaldi su Gabriel Garko: “È più di un fratello, non potrei tradire la sua amicizia”

Ospite della trasmissione Storie Italiane, Eva Grimaldi si è raccontata a 360 gradi, dando molto spazio a quelli che sono stati gli amori della sua vita. Di fronte alla padrona di casa Eleonora Daniele ha dapprima ripercorso la sua infanzia, un periodo in cui ha conosciuto la povertà, ma dove ha anche potuto contare su tanto amore e affetto da parte di chi le stava accanto.

“Sono dislessica ed ex balbuziente. Mi sono trovata in una classe differenziata. Sono stata bocciata due volte, sono una donna molto timida come si è visto a Tale e quale. Ho avuto dei fratelli meravigliosi” ha confessato la 58enne showgirl di origini veronesi il cui vero nome è Milva Perinoni.

Parlando poi della sua vita sentimentale, Eva Grimaldi non ha potuto non ricordare Gabriel Garko, l’attore con cui è stata legata per 4 anni fino al 2001. Come da lei precisato, la fine della loro love story non ha lasciato rancori o strascichi di alcun genere. Forte di questo rapporto, Eva Grimaldi ha deciso di sceglierlo come testimone di nozze alla sua recente unione civile con Imma Battaglia.

Ora che è felicemente legata alla sua compagna, il gossip si è concentrato su Gabriel Garko. A farsi largo sono i sospetti su una sua possibile relazione con Gabriele Rossi. Sul punto l’attrice ribadisce di voler rispettare la privacy del suo ex compagno, limitandosi a rilasciare delle dichiarazioni che non diradano i dubbi degli appassionati di cronaca rosa. “Tutti abbiamo degli amici speciali, bisogna avere tanto rispetto che non voglio parlare della vita privata. Gabriel è più di un fratello, non potrei tradire la sua amicizia. È felicissimo, è bello come il sole”.

La protagonista di film cult del cinema italiano come Abbronzatissimi e Rimini Rimini un anno dopo, vuole infine rivolgere un ringraziamento speciale non solo a Gabriel Garko, ma anche a tutti i suoi ex con i quali è stata legata in passato. In particolare è contenta che queste storie siano naufragate, diversamente non avrebbe potuto incontrare e legarsi a Imma Battaglia. “Quando incontri il vero amore, sei felice. È un dono di Dio che ci ha dato” ha concluso raggiante.