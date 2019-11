Storie Italiane, Enzo Salvi replica agli attacchi degli haters dopo la morte del suo cane: "Era un dono divino"

L’attore Enzo Salvi è stato ospite del salotto televisivo di Eleonora Daniele a “Storie Italiane“, dove ha parlato del grande amore provato per il suo cane – che purtroppo non c’è più -, lasciandosi andare alla commozione e alle lacrime nel ricordare chi per lui è stato come un figlio ed ha riempito dei vuoti importanti con la sua presenza.

Quando è venuto a mancare il suo cane, Salvi ha condiviso il suo dolore ed il ricordo di Victor con dei post ed immagini pubblicate sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Facebook, ma è stato attaccato dai soliti leoni della tasteria, che senza tanti giri di parole gli hanno detto che stava esagerando perché Victor era solo un cane.

Enzo Salvi racconta il suo dramma

Con il suo racconto Enzo catalizza l’attenzione del pubblico, che gela davanti alle sue parole, perché gli animali sono esseri umani e a loro va portato eguale rispetto e considerazione. Salvi ha scritto nella notte una poesia per il suo amato Victor che, con il consenso di Eleonora, legge in tv, emozionando tutti.

“Mi manchi per me eri come un figlio“, dice il comico, per poi aggiungere – “Sto male. Il tuo posto è freddo, vuoto. Quella che era la tua cuccia adesso è il mio cuore“. L’attore sottolinea il fatto che Victor per lui è stato come un angelo sceso dal cielo, perché avere un cane è una fortuna immensa.

Dopo essere stato attaccato duramente dagli haters, Salvi ha replicato duramente a chi lo ha offeso e preso in giro per aver esternato i suoi sentimenti ed il suo dolore per la perdita di Victor. Eleonora Daniele così come tanti ospiti e persone presenti in studio hanno sostenuto l’attore, che ha poi ricevuto anche le parole di Raffaella Fico, che ha commentato: “Il cane ti dà l’amore incondizionato e non chiede nulla in cambio.Sono esseri umani, gli manca la parola“.