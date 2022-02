Nella puntata di Storie Italiane in onda su Rai 1 martedì 8 febbraio, la conduttrice Eleonora Daniele ha parlato anche del Festival di Sanremo appena conclusosi e nello specifico di Sangiovanni, che con il suo brano “Farfalle” si è posizionato quinto nella classifica finale. Ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e giovane promessa della musica italiana, Sangiovanni – o “Sangio”, come lo chiamano i fan – ha uno stile ben preciso nel vestire, che ribalta i canoni tradizionali.

Quando era nella scuola di Amici, non ha mai fatto mistero della sua predilezione per il rosa e della passione di tingersi le unghie. Anche sul palco dell’Ariston, il pupillo della De Filippi si è presentato indossando dei completi rosa, proprio come hanno fatto altri cantautori che hanno sdoganato per gli uomini questo colore tradizionalmente – e in ottica maschilista – considerato prettamente femminile.

Eleonora Daniele ricorda “il ragazzo coi pantaloni rosa”

Eleonora Daniele ha mostrato proprio alcune foto che ritraevano Sangiovanni nei look rosa sfoggiati al Festival di Sanremo. “Trovo magnifica questa foto” ha dichiarato la conduttrice, emozionata. Ha poi ricordato le parole del cantante, che ha rivelato di essere stato preso spesso in giro per come si vestiva. “Mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie” ha proseguito la Daniele, commuovenosi fino alle lacrime.

Il riferimento è ad Andrea, un 15enne romano che nel 2012 si tolse la vita perché stanco di essere continuamente bullizzato e preso il giro la sua presunta omosessualità. Il ragazzo, che frequentava il liceo classico, si suicidò a casa sua, con una sciarpa stretta intorno al collo. Amava indossare pantaloni rosa, e proprio per questo motivo gliene dicevano di tutti i colori. Ai tempi Eleonora Daniele seguì la vicenda e intervistò anche la mamma di Andrea, la signora Teresa Manes.

“Sono passati anni dalla sua morte” ha detto la conduttrice, in lacrime, “ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”.