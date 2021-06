Stefano De Martino in arrivo la domenica pomeriggio a Canale 5: pronto ad affiancare la Cuccarini

La domenica pomeriggio di Canale 5, sta diventando il tormentone dell’estate. La stagione televisiva è ormai terminata, nessun gossip bollente è all’orizzonte, ed ecco che le scelte di Mediaset interessano e non poco. A Cologno Monzese non hanno ancora ufficializzato i nuovi palinsesti, ma una cosa è certa: Barbara D’Urso non apparirà più in video la domenica pomeriggio.

La conduttrice campana è stata messa in un angolo, le sue trasmissioni sono state chiuse e questo sicuramente fa notizia. “Dagospia” ha seguito passo per passo la situazione, parlando di una D’Urso preoccupata, un Piersivlio Berlusconi che non apprezza la tv trash proposta da Barbarella e di rapporti tesi tra la rete del Biscione e la stessa conduttrice campana.

A rimpiazzare la D’Urso ci sarebbe Lorella Cuccarini, reduce dall’esperienza nelle vesti di insegnante ad “Amici” e forte dell’amicizia nata con Maria De Filippi. Alcuni rumors parlano della firma che stenta ad arriva, ma dubbi non ve ne sono: sarà Lorella Cuccarini a occupare la domenica pomeriggio di Canale 5. I vertici Mediaset starebbero pensando di affidarle un programma in stile “Melaverde”.

Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione è spuntata: la Cuccarini non sarebbe da sola. Ad affiancarla pare che ci sarà Stefano De Martino. Secondo “Spyit” e “Bubino Blog“, il ballerino sarà il braccio destro di Lorella. Insomma, un altro “figlio” della De Filippi, un altro personaggio sfornato da Queen Mary pare sia pronto a rubare la scena alla D’Urso.

“Lorella Cuccarini data da molti in arrivo proprio alla domenica pomeriggio, e nelle ultime ore si fa strada la notizia che potrebbe essere accompagnata da Stefano De Martino, altro pupillo di Maria“. “Una domenica varietà che non vedrebbe la Cuccarini presentare da sola. Pare proprio che al suo fianco potrebbe esserci un altro volto tanto amato dal pubblico italiano, stiamo parlando di Stefano De Martino“, si apprende dai portali.

Insomma, se le voci dovessero essere confermate e la coppia Cuccarini – De Martino sarà leader della domenica pomeriggio di canale 5, sicuramente questa sarebbe una bella rivoluzione in casa Mediaset. Una coppia fresca, briosa che andrebbe a sfidare la solidissima “Domenica In” di Maria Venier. Ciò che sta un po’ facendo storcere il naso è la tipologia di programma che a Cologno Monzese stanno pensando di proporre. Dunque non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.