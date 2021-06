Stefano De Martino conteso tra Rai e Mediaset: la scelta finale del ballerino e il programma che condurrà

Stefano De Martino. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Il ballerino, grazie alla sua partecipazione ad “Amici” nelle vesti di concorrente, ha dato vita a una carriera tutta in discesa. Il gossip ha sicuramente aiutato e il matrimonio poi naufragato con la modella Belen Rodriguez, ha fatto la sua parte. A fare la sua parte e anche tanto, ci ha pensato pure Maria De Filippi, pigmalione per De Martino.

Stefano ha poi spiccato il volo, conducendo “Made in sud” e “Stasera tutto è possibile” in Rai e occupando il ruolo di giudice durante l’ultimo serale di “Amici”, a Mediaset. Adesso però è giunto il momento, per le due grandi società, di programmare la prossima stagione televisiva e a quanto pare, il nome di De Martino sarebbe sul taccuino di entrambe.

Sia Mediaset che la Rai vorrebbero il ballerino sul loro libro paga, letteralmente conteso tra la rete del Biscione e quella di viale Mazzini. Nelle ultime settimane sono circolate voci sempre più insistenti, circa un affiancamento del ballerino a Lorella Cuccarini la domenica pomeriggio su Canale 5. L’ipotesi della coppia Cuccarini – De Martino, è sempre più accreditata.

Successivamente si è parlato di un programma su Italia 1 tra giochi musicali e comicità, ma la verità è che tutto sembra essere saltato. A parlarne è stato Davide Maggio, il quale ha svelato quale è stata la scelta finale di Stefano e cosa condurrà. Stando alle parole di Maggio, De Martino “tradirà” Mediaset e la De Filippi per restare in Rai. Pare abbia deciso di dedicarsi alla prima tv di stato.

Stefano è stato confermato al timone di “Stasera tutto è possibile” e ci sarebbe anche un evento speciale organizzato dal centro produzioni di Napoli. “Si è detto che c’erano delle trattative per Canale 5. Non era una cosa molto concreta. Quello che è vero è che pare che lui abbia alzato la posta per rinnovare il suo contratto con la Rai. Lui dovrebbe condurre nuovamente Stasera Tutto è Possibile. C’è già un altro programma per lui. Verrà organizzata una serata evento dal centro di produzione Rai di Napoli e dovrebbe condurre proprio De Martino“, questo è quanto si apprende.