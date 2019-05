Stefano De Martino condurrà un nuovo programma che prenderà il posto di Detto Fatto

Sembra essere proprio l’anno d’oro per Stefano De Martino. Ha da poco ricucito il rapporto da tempo spezzato con Belen Rodriguez, potendo finalmente riunire la famiglia e ha preso parte alla conduzione di Made In Sud insieme a Fatima Trotta con la partecipazione di Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci, riscuotendo un notevole successo.

A quanto pare però, presto lo rivederemo nuovamente sul piccolo schermo alla conduzione di un programma del tutto inedito che potrebbe far storcere il naso agli appassionati di Detto Fatto. La nuova trasmissione che condurrà Stefano De Martino andrà in onda su Rai Due nel pomeriggio, avrà una durata di 60 minuti e proprio per questo motivo il programma Detto Fatto di Bianca Guaccero verrà posticipato lasciando spazio a questa inedita trasmissione.

La location dove verrà girato il programma è negli studi Rai di Napoli, città natale del ballerino e vista l’orario di messa in onda, si scontrerà con Vieni da Me di Caterina Balivo e con Uomini e Donne, proprio il programma di colei che lo ha lanciato in televisione, Maria De Filippi; come in molti ricorderanno, De Martino ha partecipato ad una delle edizioni di Amici fidanzandosi con la vincitrice Emma Marrone, tuttavia, diventando poi un ballerino professionista del cast del programma, ebbe la possibilità di ballare con Belen Rodriguez.

I due si sono sposati ed hanno avuto anche un figlio, il piccolo Santiago e come già anticipato, finalmente hanno riallacciato i rapporti dopo un lungo periodo in cui si erano separati.

Tornando al nuovo programma che condurrà il papà di Santiago, si sà che parlerà d’amore e dei primi appuntamenti e secondo quanto scritto sul giornale di Alfonso Signorini, il periodico Spy, dovrebbe iniziare il 16 Settembre e durerà per circa quattro mesi poiché terminerà verso la fine di Dicembre.