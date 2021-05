Stefania Orlando pronta a tornare in tv con "Tale e quale show"

Nell’ultimo periodo Stefania Orlando si sta concentrando molto sulla sua carriera musicale. Difatti il suo singolo “Babilonia”, uscito nel 2020 è snobbato inizialmente dalla stampa e dagli ascoltatori, ha ricevuto uno sprint incredibile grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 5”.

Il videoclip, uscito sul canale YouTube della Music Novalis e girato da Davide Legni in Romagna, nel giro di un mese ha ottenuto più di 300 mila visualizzazioni. Proprio per il suo forte successo Stefania Orlando vorrebbe continuare la sua carriera nel mondo musicale, e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronta a sbarcare in un programma dedicato alle canzoni.

Le ultime indiscrezioni su Stefania Orlando

Come si può leggere sul sito “Tv Blog“, ma la notizia viene riportata anche da altri portali online, Carlo Conti avrebbe già trovato un accordo di massima con Stefania Orlando per averla nel cast della prossima edizione di “Tale e quale show”: “La terza classificata dell’edizione dei record del Grande fratello vip 5 ha conquistato Carlo Conti che ha messo gli occhi su di lei come prossima concorrente di ‘Tale e quale show’, l’edizione 2021 dello show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy”.

Se venisse confermata questa indiscrezione per Stefania Orlando potrebbero aprirsi numerose opportunità nell’azienda di Viale Mazzini non solo di tipo musicali. Negli anni passati la trasmissione condotta da Carlo Conti è servito a rilanciare numerose carriere, come quella di Fabrizio Frizzi e Amadeus, quest’ultimo conduttore degli ultimi due “Festival di Sanremo”.

Al momento l’unica cosa certa di “Tale e quale show” è il divieto sulla blackface, make-up teatrale che serve nel truccarsi in modo non realistico per assumere le sembianze di una persona di colore. Dopo le proteste di alcuni spettatori ove si è aggiunto anche Ghali, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di prendere questa decisione per tutte le trasmissioni e in particolare a quella condotta da Carlo Conti.