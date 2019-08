Stasera Tutto è Possibile, svelato il conduttore che sostituirà Amadeus

Nelle scorse settimane è stato annunciato che Amadeus sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo per il 2020, si tratta ovviamente di una bella soddisfazione per il celebre conduttore poter presentare uno degli eventi più importanti della televisione italiana, dopo una lunga carriera fatta di alti e bassi.

Amadeus, di contro però ha dovuto lasciare la conduzione di un altro programma, meno importante, ma che nel corso delle varie edizioni ha ottenuto un grande successo, si tratta di Stasera tutto è possibile, il varietà in onda su Rai2 in prima serata che vede tanti volti comici noti sfidarsi in prove simpatiche e divertenti. Il programma va in onda già da quattro edizioni ed ha raggiunto una media di 1 652 000 telespettatori e il 7,90% di share, dopo l’addio di Amadeus alla conduzione è stato reso noto da chi sarà sostituito.

Secondo le indiscrezioni di tvblog, a prendere il posto di Amadeus sarà Stefano Di Martino, anche per il noto ballerino questo è stato un anno molto importante per la sua carriera televisiva ha infatti condotto La notte della Taranta, accanto a sua moglie Belen Rodriguez e sempre in coppia con lei condurrà il Festival di Castrocaro sempre su Rai2.

Il programma più importante che ha condotto Di Martino però è sicuramente Made in Sud con Fatima Trotta, programma anche questo divertente e simpatico con tanti comici nel quale si è fatto notare sia per la sua bravura che per la sua simpatia. La conduzione di una trasmissione comica quindi non sarà una novità per Di Martino anche se raccogliere il testimone di un presentatore come Amadeus non sarà facile.

Rai2 e il direttore Carlo Freccero puntano molto su di lui, avendogli affidato una delle trasmissioni più seguite della rete. Infine sempre secondo TvBlog la data di partenza del programma sarà il 23 settembre e sarà registrata presso il centro di produzione Rai di Napoli.