Stasera Italia, rissa choc tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini

Nella giornata del 24 luglio è andato in onda su Rete 4 una nuova puntata di “Stasera Italia Estate“, programma televisivo italiano di approfondimento politico condotto da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili. L’argomento del giorno erano i possibili affari della Lega di Matteo Salvini con la Russia.

Ospiti della diretta tv la giornalista e saggista italiana Maria Giovanna Maglie, il critico d’arte e fondatore del partito politico “Rinascimento” Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, quest’ultimo conosciuto per essere stato un volto storico di “Controcampo”, distinguendosi tra gli altri inviati grazie alla sua ironia e vivacità. Sgarbi e Mughini sono stati protagonisti di un forte lite che sicuramente farà parlare nei prossimi giorni.

Lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini

A prendere la parola per primo è Giampiero Mughini, che spiega il suo punto di vista per i presunti fondi di Matteo Salvini dati alla Russia: “C’è un’indagine che è stata aperta, è stato preso il telefonino“.

Da questo punto in poi, Vittorio Sgarbi perde completamente la testa: “Non è un’indagine, è un crimine! Un crimine, non un indagine. No, è un crimine. Sono indagini politiche di una magistratura corrotta, corrotta, corrotta, corrotta” con Giampiero Mughini che risponde: “Gradirei che tu non mi rompessi i cogl**ni”.

Ormai la calma tra i due è completamente saltata, e da questo momento in poi si scambiano offese a non finire. Improvvisamente sia Vittorio Sgarbi che Giampiero Mughini si alzano dalle loro postazioni e prendono le loro sedie tra le mani, venendo divisi a fatica dagli autori e dal cast in studio. Per riportare la calma all’interno nella trasmissione è stato mandato in onda un servizio, ma al rientro in studio vediamo solamente Vittorio Sgarbi e non più Mughini.