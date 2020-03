Stasera Italia, Barbara Palombelli accusata di razzismo: "Al nord più casi di Coronavirus perché più ligi al lavoro"

Barbara Palombelli, per alcune dichiarazioni rilasciate in TV in questi giorni, ha fatto infuriare il popolo del web. La moglie dell’onorevole Francesco Rutelli, a “Stasera Italia”, programma televisivo italiano di approfondimento politico che va in onda su Rete 4, ha parlato soprattutto del Coronavirus.

Come possiamo vedere in alcuni video pubblicati su Twitter, la conduttrice ha rivolto una domanda molto controversa al sindaco di Bergamo Giorgio Gori, una delle città più colpite dal Covid-19. Barbara Palombelli infatti parla della differenza dei contatti tra il nord e il sub dell’Italia, facendo infurirare tantissime persone.

Le parole di Barbara Palombelli che fanno infuriare il web

La domanda della conduttrice Barbara Palombelli al sindaco Giorgio Gori è: “Se lo chiedono tutti, il 90% dei morti è nelle regioni praticamente del nord, che cosa ci può essere stato di più. Qualcosa di diverso oppure persone più ligie, che quindi vanno tutti a lavorare? Come mai c’è questa esplosione al nord?”

Per queste sue dichiarazioni Barbara Palombelli è stata accusata di essere razzista dagli utenti dei social. Infatti, tra i commenti riportati da “Il Tempo” possiamo leggere: “Indecente le insinuazioni a ‘Stasera Italia’ della pseudo-giornalista Barbara Palombelli sui contagi al Nord. Da radiare dall’albo” oppure: “I biologi stanno ipotizzando che il gran numero di casi in Lombardia, così come a Wuhan, possa essere collegato alla forte industrializzazione e all’inquinamento, ma per la Palombelli è dovuto al fatto che al nord sono ligi al lavoro e qui no”, mentre un altro utente chiede: “Quindi per lei al Sud siamo scansafatiche?”.

Alcuni hanno chiesto anche l’intervento di Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania. Nell’ultimo suo video messaggio, rilasciato nelle sue pagine social, non ha citato le dichiarazioni della conduttrice Barbara Palombelli a “Stasera italia”, ma una sua risposta potrebbe arrivare comunque nel giro di pochi giorni.