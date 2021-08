"Star in the star", Roberto Alessi attacca Ilary Blasi e svela: "Milly Carlucci non l’ha presa bene"

Sta per partire “Star in the star“, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Si tratta di una trasmissione che è sulla falsa riga de “Il cantante mascherato“, dove personaggi del mondo dello spettacolo si travestono da cantanti famosi e bisogna scoprire chi si nasconde sotto la maschera. A capirlo, una giuria composta da personaggi altrettanto noti.

Come detto, al timone ci sarà Ilary Blasi. La signora Totti, dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo, la scorsa primavera è tornata con la conduzione de “L’isola dei famosi” e adesso, è pronta per rimettersi in gioco. Proprio a proposito della trasmissione, la Blasi è stata attaccata da Roberto Alessi, il quale ha fatto anche sapere che Milly Carlucci non è affatto felice.

Andando con ordine, Alessi cura una rubrica sul settimanale Novella 2000 nella quale esprime il suo parere su fatti che riguardano il mondo dello spettacolo e della tv e i loro personaggi. A questo giro è toccato a Ilary. Roberto ha colto la palla al balzo e attraverso la sua rubrica ha lanciato una bella frecciata alla conduttrice. Alessi ha ricordato come, non molto tempo fa, la Blasi abbia detto di volersi dedicare completamente alla famiglia.

Durante un’intervista, la signora Totti aveva affermato che, terminata “L’isola dei famosi”, si sarebbe dedicata alla sua famiglia ma a quanto pare, ha cambiato idea. Roberto allora ne ha approfittato per sottolineare la cosa. “Ma non aveva detto di volersi occupare solo della famiglia?“, queste le parole del giornalista che poi ha parlato anche dello stato d’animo della Carlucci.

Si è capito, “Star in the star” è una copia de “Il cantante mascherato” e questo è noto a tutti. Alessi ha fatto sapere che Milly non è affatto felice di questa cosa. Anche Giancarlo De Andreis ne ha parlato: “Milly Carlucci pare essere meno felice…Difatti sembra non abbia preso affatto bene il fatto che sia un copia-incolla de Il Cantante mascherato“. Sarà vero? E soprattutto la Blasi avrà intenzione di replicare alle parole di Alessi? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.