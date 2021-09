Star In The Star, maschere svelate: tra queste anche una giurata di Milly Carlucci

Star In The Star è il nuovo programma della nuova stagione televisiva di Mediaset. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi e la prima puntata è prevista per giovedì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Il format musicale offre ai Vip in gara la possibilità di trasformarsi in diverse leggende musicali sia italiane che internazionali.

A molti appare che il format sia una fotocopia di Tale e Quale Show e de Il Cantante Mascherato, motivo per cui il caso è finito in Vigilanza Rai. Tante le polemiche per la notevole somiglianza con i talent condotti da Carlo Conti e Milly Carlucci, tra l’altro programmi della stessa casa di produzione Banijay.

L’onorevole Michele Anzaldi ha fatto sapere che presenterà un’interrogazione parlamentare e si discuterà di questo inammissibile intreccio. La trasmissione sarà bloccata ancor prima del suo debutto? Farà la stessa fine di Baila, il programma condotto anni fa da Barbara d’Urso e chiuso perché simile a Ballando con le Stelle?

Lo scopriremo nelle prossime settimane. Intanto sono state svelate le maschere di Star In The Star. I concorrenti imiteranno fedelmente i look di Claudio Baglioni, Elton John, Zucchero, Pino Daniele, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Mina, Loredana Berté e Patty Pravo. Le esibizioni saranno valutate da una giuria, tra i quali sappiamo che ci sarà Claudio Amendola.

Il concorrente che realizzerà la performance meno coinvolgente sarà invitato a togliersi la maschera e a rivelare la sua identità. Come anticipato dal portale Davide Maggio tra questi dovrebbe nascondersi Adriano Pappalardo. Chi potrebbe mai imitare? Curiosi sono due aspetti: il cantante, classe 1945, è stato ospite della prima edizione de Il Cantante Mascherato perché sospettato di essere il Leone.

Sotto quest’ultima maschera, invece, si nascondeva Al Bano Carrisi. La seconda curiosità è che Patty Pravo sarà imitata nella trasmissione di Ilary Blasi, mentre sarà una delle giurate in carne ed ossa della seconda edizione della trasmissione di Milly Carlucci.