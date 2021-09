Star in the Star, Ilary Blasi pesca un concorrente dalla Carlucci

Star in the Star è il nuovo show di Canale 5 che andrà in onda a partire da giovedì 16 settembre in prima serata. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. L’annuncio del nuovo programma ha creato non pochi malumori anche in Rai. Il format, infatti, contiene elementi molto simili a Tale e Quale Show e a Il Cantante Mascherato.

Questa notizia farà storcere il naso ancor di più a Milly Carlucci. Secondo quanto rivelato dal portale DavideMaggio, pare che Michelle Hunziker abbia pescato dalla conduttrice di Ballando con le Stelle il primo concorrente di Star in the Star. Adriano Pappalardo è nel cast della prima edizione del format internazionale prodotto da Banijay.

Il vulcanico cantante dovrebbe calarsi nei panni di un big della musica come Michael Jackson, Claudio Baglioni o Zucchero. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi era stato ospite durante la prima edizione de Il Cantante Mascherato perché sospettato di essere il Leone. In realtà sotto la maschera di nascondeva Al Bano.

Come avviene nel talent di Carlo Conti e in quello di Milly Carlucci, anche a Star in the Star i concorrenti si caleranno nei panni di leggende musicali. Si presenteranno sul palco dopo un lungo lavoro al trucco e un allenamento con i diversi coach, cantando come gli idoli più noti della musica mondiale.

Il concorrente di Star in the Star che riceverà meno apprezzamenti dai giudici Claudio Amendola, Andrea Pucci o Marcella Bella sarà invitato da Milly Carlucci a togliersi la maschera e sarà quello il momento del “Face Off”.Secondo indiscrezioni, a prendere parte alla prima edizione di Star in the Star sono stati invitati nomi del calibro Lorella Cuccarini e Paolo Bonolis.

L’ex volto del pomeriggio di Rai1 al timone de La Vita in Diretta, al fianco di Alberto Matano, avrebbe rinunciato visto il suo impegno ad Amici di Maria De Filippi per il secondo anno consecutivo. Il conduttore di Avanti un Altro, invece, avrebbe risposto ‘no’ alla proposta offerta poiché impegnato con le registrazioni del suo game show.