Star in the Star, Ilary Blasi copia Milly Carlucci: cambia il promo

A partire dal 16 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Star in The Star, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Un mix tra Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, programmi in onda sul primo canale della Tv di Stato. Il format musicale offre la possibilità ai concorrenti Vip di trasformarsi in leggende musicali.

Le celebrità si presenteranno sul palco cantando proprio come gli idoli più noti del panorama musicale mondiale. Puntata dopo puntata i Vip dovranno immedesimarsi sempre di più nel personaggio assegnato, che sarà sempre lo stesso. Un’avventura nuova, insomma, ma con elementi già visti nei talent di Rai1.

Da qualche settimana sulla rete ammiraglia del Biscione è stato trasmesso il promo di Star in the Star. Si vede la trasformazione di Ilary Blasi in Marilyn Monroe e questo ha sollevato qualche ironia sui social. La voce del promo utilizza lo stesso slogan adottato da Milly Carlucci per Il Cantante Mascherato: “Chi si nasconde dietro la maschera?“.

Ebbene, il promo è stato modificato. Il claim, ovvero lo slogan, non compare più e lo speaker afferma: “Madonna, Micheal Jackson, Elton John, Lady Gaga e tanti altri in una magica gara Faccina che sorride con occhi a forma di cuore Chi vincerà?” Chissà se il nuovo programma di Ilary Blasi avrà vita lunga o farà la stessa fine di Baila.

Nel 2011 il talent di ballo trasmesso su Canale 5 e condotto da Barbara d’Urso è stato chiuso definitivamente dopo che Milly Carlucci, sostenuta dalla Rai, aveva presentato un esposto per plagio al Tribunale Civile di Roma. La presentatrice sostenne che il format della trasmissione della d’Urso era molto simile a quello di Ballando con le Stelle.

La sentenza fu vinta dalla Carlucci: il tribunale, dopo il ricordo di Mediaset, disse che il format originale del programma era uguale a quello di Ballando con le Stelle.