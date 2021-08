"Star in the Star", il nuovo show canoro di Canale 5

I palinsesti delle reti Mediaset per il prossimo autunno prevedono una serie di programmi ormai noti al grande pubblico (Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi, i programmi di Maria de Filippi, ad esempio) e ben poche novità. Una di queste è il nuovo show canoro che la rete ammiraglia proporrà in prima serata, con la conduzione di Ilary Blasy.

“Star in the star“, questo è il nome del programma in questione, è una gara che vedrà una serie di artisti che sotto alcune maschere dovranno imitare un noto personaggio musicale (tra i primi nomi trapelati quelli di Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga). Il meccanismo sembra ricordare quello del recente programma di Rai 1 “Il Cantante Mascherato”, con qualche piccola differenza. In questo programma infatti ogni artista interpreterà sempre lo stesso cantante, inizialmente cantando in playback le canzoni, poi cantando con la propria voce fino ad arrivare all’imitazione del cantante stesso.

Lo scopo del gioco è indovinare quale personaggio del mondo dello spettacolo si cela sotto le vesti del cantante famoso. A giudicare le performances una giuria composta da 4 elementi, tre giurati fissi (Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci) ed un giurato speciale che cambierà ad ogni puntata. Sette le puntate previste, a partire da giovedì 16 settembre.

È tanto l’entusiasmo con il quale la conduttrice sta affrontando questa nuova sfida, come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni; queste le sue parole in merito: “Non vedo l’ora di iniziare, sono curiosa. È uno show nuovo per Mediaset e questa volta nessuno mi ha preceduto nella conduzione. Non so bene come potrebbe essere. Quando sarò lì vedremo. In ogni caso non mi preoccupo: si tratta soltanto di un gioco, di un varietà“.

Sarà sicuramente una bella sfida per Ilary Blasy che finalmente potrà confrontarsi con un programma televisivo totalmente inedito, regalando al pubblico delle serate di piacevole musica, risate ed intrattenimento.