Star in the Star: il nuovo programma condotto da Ilary Blasi già nella bufera

10 concorrenti famosi, la cui identità non è ancora stata svelata, per sette putate dovranno camuffarsi nei panni di celebrità nazionali e internazionali del mondo della musica: Ecco in cosa consisterà il nuovo programma in onda da Giovedì 16 Settembre su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che dopo il successo al timone della passata edizione dell’ Isola Dei Famosi ritorna sugli schermi in uno nuovo studio.

La moglie di Francesco Totti sarà accompagnata da tre giudici d’eccezione molto noti al mondo dello spettacolo: la cantante Marcella Bella, il comico Andrea Pucci e l’attore Claudio Amendola, ai quali nel corso di ogni puntata si aggiungerà un quarto giurato ospite.

In cosa consisterà il programma?

Nel corso della prima puntata verranno presentati i Vip “mascherati” e ognuno di loro si esibirà in playback, per non dare nessun indizio ai giudici e ai telespettatori a casa riguardo la sua identità, poi nel corso delle puntate i concorrenti dovranno cantare con la loro vera voce, cercando di imitare il più possibile il personaggio a loro assegnato.

Alla fine di ogni puntata ci sarà un’eliminazione, ma non è ancora chiaro né se già dalla prima puntata uno dei Vip in gara verrà “smascherato” né quanti concorrenti arriveranno in finale.

Le polemiche sorte sul web per la somiglianza a due programmi Rai

“Chi si nasconde dietro la maschera?“ queste sono le parole pronunciate da Ilary Blasi nel promo di presentazione, che hanno scatenato dubbi e polemiche sui social.

C’è chi infatti nota una grande somiglianza con il format già presentato per due edizioni dalla Rai “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci, che proprio prima dello smascheramento di ogni Vip era solita dire le stesse parole pronunciate dalla Blasi.

Anche Carlo Conti con il suo “Tale E Quale Show” sono stati tirati in causa, ma il conduttore ha preferito bloccare sul nascere qualsiasi polemica, facendo anzi l’in bocca al lupo a Ilary Blasi e a tutto il cast.

Non ci resta altro da fare che attendere l’inizio di questo nuovo reality per giudicare l’effettivo impatto sul pubblico.