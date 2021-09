Star in the Star chiude in anticipo? A rischio Ilary Blasi e il retroscena su Berlusconi

La stagione tv è entrata nel vivo già da una settimana e in quel di Canale 5 sembrano esserci non pochi problemi dal punto degli ascolti tv. La prima puntata di Star in the Star ha ottenuto soltanto l’11% di share. Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi è stato battuto da Sorelle per Sempre, il film in onda su Rai1 che ha registrato il 24.4% di share.

Un risultato figlio anche di un format sconosciuto al pubblico, che necessita di rodaggio al di là delle impressioni non proprio positive nei confronti di Star in The Star. Questa sera, giovedì 23 settembre, andrà in onda la seconda puntata in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Ilary Blasi sfiderà l’esordio di Fino all’Ultimo Battito, la serie diretta da Cinzia TH Torrini.

E che vede tra i protagonisti Marco Bocci vestire i panni dello stimato medico chirurgo Diego Mancini e Violante Placido una donna, Elena, che sta affrontando il divorzio. Sicuramente Rai1 porterà a casa in larga misura la vittoria contro il diretto competitor. I giudizi sul programma di Ilary Blasi non sono per niente buoni.

Come svelato dal settimanale Oggi, se gli ascolti non dovessero aumentare e il format non dovesse migliorare la rete sicuramente dovrà correre ai ripari:”Star in the star rischia la chiusura anticipata?“. I dati Auditel avrebbero deluso anche gli investitori pubblicitari, i quali si aspettavano risultati decisamente migliori.

Anche Pier Silvio Berlusconi pare non sia felice e abbia annunciato querele contro la società produttrice. Già dalla seconda puntata di Star in the Star vedremo delle correzioni per allontanarlo dalle somiglianze de Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. Sarà introdotta una nuova maschera, Paul McCartney, i giudici saranno chiamati a valutare tra le due miglior performance e due concorrenti lasceranno la trasmissione di Canale 5 una volta smascherati.