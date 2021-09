Star In The Star, caso fotocopia finisce in Vigilanza Rai: Blasi cancellata?

Iniziano ad esserci seri problemi per Star In The Star. Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda giovedì 16 settembre in prima serata su Canale 5, finirà in Vigilanza Rai. In una recente intervista la conduttrice ha spiegato che i personaggi noti del piccolo schermo dovranno imitare altrettante star italiane o internazionali tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga.

Non solo dovranno imitarli ma saranno camuffati, come se fossero loro. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente che verrà, di conseguenza, smascherato. La somiglianza tra la nuova trasmissione Mediaset, Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci e Tale e Quale Show di Carlo Conti ha sollevato non poche polemiche sui siti e sui social.

Adesso, invece, è destinata a diventare una vera e propria questione politica. L’onorevole Michele Anzaldi, nella commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha condiviso un articolo scritto da TvBlog in cui si fanno presenti le forti similitudini tra Star in the Star e i talent timonati su Rai1 da Carlucci e Conti.

Il deputato ha scritto sui suoi profili social un messaggio in cui è chiaro che agirà di conseguenza chiedendo una interrogazione in commissione di Vigilanza per far sì che se ne discuta in Rai. L’onorevole, poi, ha proseguito domandandosi se Viale Mazzini fosse a conoscenza di questa questione e se saranno presi dei provvedimenti per tutelare i due prodotti del primo canale della Tv di Stato.

Possibile che gli accordi con Banijay non prevedono nessuna esclusiva? Secondo Anzaldi appare evidente che le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico. Star in the Star riuscirà a vedere la luce o sarà cancellato definitivamente?

Nelle ultime ore il promo è stato modificato. E’ stato omesso il claim che richiamava, senza troppi sforzi di immaginazione, Il Cantante Mascherato. Nell’attuale versione le immagini restano identiche, con Ilary Blasi che si svela al pubblico togliendosi la maschera di Marilyn Monroe, mentre lo speaker nomina una serie di cantanti di fama mondiale che saranno le maschere usate dai dieci concorrenti.