Spot "Lenor" con Ilary, la modifica dopo il divorzio da Francesco Totti

Il divorzio tra Ilary Blasy e Francesco Totti, oltre al clamore mediatico e ai tanti gossip che stanno uscendo in queste ore sulla coppia, sta avendo effetti anche a livello commerciale, un esempio su tutti è la modifica che si è resa necessaria nello spot dell’ammorbidente “Lenor” che da tempo ormai ha legato la sua immagine a quella di Ilary.

Era il 2021 quando la Blasi ha iniziato a sponsorizzare il prodotto tirando in ballo anche l’ex marito Francesco Totti e pronunciando lo slogan: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto“. Ovviamente, a questo punto, la casa “Lenor” ha pensato bene di modificare la frase, eliminando ovviamente la parola “matrimonio”.

Spot Lenor, il cambio necessario nello slogan della pubblicità

Così, la parola “matrimonio” ha lasciato il posto a “profumo” e nel nuovo spot la Blasi pronunciare la nuova formula: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un profumo perfetto“, così come riporta il sito “Very Inutil People“. Una decisione necessaria, considerando il cambiamento che ha avuto la vita privata di Ilary e Totti.

Intanto sembra che i due protagonisti involontari di tutto questo clamore, stiano cercando in tutti i modi di smorzare il gossip intorno a loro. Ilary è partita alla volta della Tanzania con i suoi 3 figli, mentre Totti ha deciso di restare in silenzio e non rilasciare alcuna dichiarazione.

Ma la macchina del gossip ha il pilota automatico e si gestisce da sola, tanto che le notizie su avvistamenti, flirt e fughe sospette stanno animando le pagine di settimanali rosa e invadendo il web. A molti è piaciuta la decisione della Blasi di portare i suoi figli lontano da questo clamore, ma non crediamo possa rimanere in Africa per così tanto tempo da immaginare che al suo ritorno tutto sia stato dimenticato e non se ne parli più.