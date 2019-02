Speciale Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi sceglie Claudia Dionigi

Nella giornata del 22 febbraio è andata in onda la puntata speciale di “Uomini e Donne” dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi, uno dei tronisti di questa edizione del dating show. Il tutto avviene in una splendida location, cioè nel “Castello di Tor Crescenza“, situato nei dintorni di Roma precisamente a Via dei Due Ponti.

Fin dall’inizio si pensava che la scelta di Lorenzo Riccardi potesse ricadere su Giulia Cavaglia. Infatti, fin dalle prime puntate, i due sono apparsi subito in sintonia, a tal punto da far sospettare sia l’opinionista, Gianni Sperti, che il pubblico da casa, di un possibile accordo da parte loro.

Il riassunto e la scelta

I tre hanno passato una convivenza insieme in questo castello, dove non sono per nulla mancate le scenate di gelosia. Tanti gli ospiti in questa puntata, tra cui Gemma Galgani che cerca di “ridurre la tensione” e una Tina Cipollari nelle vesti di una zingara veggente, con tanto di carte magiche e sfera di cristallo.

In questa circostanza, nel momento della scelta, arrivano anche i suoi parenti, che vengono controllati dalla stylist. Nello stesso tempo, Anahi Ricca lancia un duro attacco per il vestito di una amica di Giulia Cavaglia. Al party è presente anche l’organizzatrice Valeria Marini, seguita dietro da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

In primis “Il Cobra” comunica a Giulia Cavaglia che non è la sua scelta. Quest’ultima non prende benissimo la sua decisione: “Penso tante belle cose di te tranne una cosa. Penso che tu non abbia avuto coraggio e penso che a uomini semplici vadano bene scelti semplici. Non penso che tu mi abbia mai capito davvero e non ti odio, per odiarti dovrei amarti”.

Lorenzo quindi sceglie Claudia Dionigi, benché abbia provato delle forte emozioni anche con Giulia Cavaglia. I primi ad essere felici per questa notizia sono i suoi parenti, che appena sanno della sua decisione, saltano di gioia. La mamma, già in precedenza, aveva fatto capire di avere la preferenza per una delle due.

Dopo una lunga attesa, voluta volontariamente da Claudia Dionigi per “vendicarsi” di Lorenzo Riccardi, quest’ultimo spiega i motivi della sua scelta: “Amo quello che sei, il fatto che non me la dai mai vinta e che hai sempre la battuta pronta. Ti porterò per sempre rispetto”.