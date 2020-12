"Soul", il nuovo capolavoro Pixar disponibile su Disney+

Presentato in anteprima al London Film Festival l’11 ottobre 2020, “Soul” il nuovo film d’animazione Disney era programmato per uscire nelle sale cinematografiche ma, come ormai noto, la pandemia da Covid-19 ha stravolto i piani cinematograifici – e non solo – così che i produttori della Pixar Animation Studios ne hanno deciso l’esordio per il giorno di Natale sulla piattaforma streaming Disney+.

Il nuovo lungometraggio racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz di New York, ma l’eccessiva esaltazione per la notizia inaspettata gli farà fare un piccolo passo falso che lo farà finire in un tombino aperto delle strade della città e da lì all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità ed interessi prima di andare sulla Terra.

Joe non può accettare di rinunciare al sogno di tutta una vita ed è determinato a ritornare sul pianeta. L’unica via d’ uscita è fingersi un istruttore pronto ad addestrare le anime; gli viene assegnato 22, un’anima cinica che è rimasta nell’Ante Mondo ed ha una visione oscura della vita e ha, pertanto, bisogno di trovare la sua “scintilla” pur non avendo mai capito il fascino dell’esperienza umana.

Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza e potrà così tornare nel suo corpo, con l’intento di vivere la sua vita al massimo, avendo capito che anche le piccole cose vanno gustate nel migliore dei modi e che bisogna assaporare ogni momento che la vita ci offre.

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Pete Docter e co-diretto da Kemp Powers, il nuovo capolavoro Disney-Pixar non poteva che avere anche una colonna sonora di tutto rispetto che, nelle intenzioni dei compositori, doveva essere “autentica”, ma anche “accessibile a tutte le età” e questo trait d’ union ha fatto sì che “Soul” ricevesse recensioni super positive dalla critica, per l’animazione, la storia, la recitazione vocale e le musiche.