Sotto il sole di Riccione in onda su Canale 5

Il film “Sotto il sole di Riccione”, il cui titolo si ispira al brano di Tommaso Paradiso, è un film diretto da una coppia di giovani registi, il duo Younuts, composto da Niccolò Celai e Antonio Usbergo. Dopo il debutto sulla piattaforma Netflix, martedì 21 settembre sarà trasmesso su Canale 5 dalle 21:40.

La pellicola vanta un cast di giovanissimi attori tra i quali Giovanni Caccamo, Saul Nanni e Ludovica Martino, accanto ad importanti attori come Isabella Ferrari ed Andrea Roncato. Trentasei anni dopo l’uscita del fim Sapore di mare, firmato dai fratelli Carlo ed Enrico Vanzina.

La commedia racconta l’estate di un gruppo di ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia, arrivati a Riccione per trascorrere le vacanze. Tra questi Ciro, ruolo interpretato da Giovanni Caccamo, che arriva nella città romagnola per sfondare come cantante, Marco, interpretato da Saul Nanni, innamorato di Guenda, ruolo interpretato da Fotinì Peluso, che però non trova il coraggio di dichiararsi e per questo chiede aiuto a Gualtiero, un anziano playboy, interpretato da Andrea Roncato.

Poi troviamo Vincenzo, ruolo interpretato da Lorenzo Zurzolo, ragazzo non vedente in vacanza con la mamma Isabella Ferrari e Furio, interpretato da Davide Calgaro, figlio del gestore del bagno. Enrico Vanzina, uno degli sceneggiatori, ha dichiarato che lavorare acconto a giovani registi quali sono il duo dei Younuts e a Tommaso Paradiso lo ha fatto sentire pop anche alla sua età.

Ha poi aggiunto che questo film, che vanta un cast di giovanissimi e meno giovani, segna una sorta di riconciliazione tra generazioni. Ciò che differenzia i ragazzi di ieri e di oggi secondo Vanzina è che oggi i ragazzi si autoflaggellano un pò troppo, è necessario mutare il modo di vedere le cose perchè ciò che è triste può diventare comico: “I giovani non devono vedere il futuro come qualcosa di inaccessibile perchè il futuro appartiene a loro”.

Non ci resta che attendere la messa in onda per poter giudicare. Un film che ruota su amori e amicizie nati durante le vacanze estive, tema sempre attuale nonostante il passare del tempo.