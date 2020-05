Sopravvissuti, Lino Guanciale parla della nuova serie: "Un progetto internazionale, poi il Commissario Ricciardi"

Lino Guanciale è uno degli attori italiani più amati e apprezzati dal pubblico femminile ed è stato protagonista di una recente intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”. L’interprete avezzanese ha posto l’accento sui propri progetti lavorativi che lo vedono protagonisti di tre fiction di successo: si tratta de “L’allieva 3”, “Sopravvissuti” e “Il commissario Ricciardi”.

Guanciale ha parlato di una serie di caratura internazionale, come Sopravvissuti che ha visto coinvolta la Rai in questo progetto mondiale. Queste sono state le dichiarazioni in merito a tale serie tv dell’attore che ha affermato: “Finirò le riprese de L’allieva 3 e comincerò quelle di Sopravvissuti, un progetto internazionale che coinvolge la Rai, la tv pubblica tedesca e quella francese”.

Le parole del protagonista di tre fiction

Ha voluto dare delle anticipazioni sul genere a cui appartiene questa fiction, che si distingue dalle altre per delle evidenti innovazioni: “Una serie thriller con una sceneggiatura molto bella”. Non si tratta dell’unico impegno, in quanto deve essere annoverata anche la serie “Il commissario Ricciardi”, ambientata nella città di Napoli e nata dall’opera di Maurizio De Giovanni.

Inoltre nel corso della chiacchierata con Tv Sorrisi E Canzoni ha avuto modo di parlare delle riprese della terza stagione de “L’Allieva”, sul quale il pubblico dimostra grande attesa. Queste sono state le parole di Lino Guanciale: “Gli spettatori aspettano trepidanti l’arrivo de L’Allieva 3, era già stata girata metà della serie, quando sono entrate in vigore le misure restrittive per fronteggiare l’emergenza Coronavirus”.

Infine ha ricordato il momento in cui hanno dovuto interrompere le riprese della fiction nata dai romanzi di Alessia Gazzola: “Con Alessandra Mastronardi eravamo sul set quando il 9 marzo ci siamo fermati a metà”. Entro il 2021 ci dovrebbe essere la messa in onda di tutte e tre le serie di cui Guanciale sarà protagonista con personaggi differenti.