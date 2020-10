"Sono una madre orribile". La confessione di Maria Teresa Ruta e la sofferenza della figlia

Giunti all’undicesima puntata del “Grande Fratello Vip“, ci sono stati anche momenti di tenerezza e riconciliazione tra madre e figlia. Si parla del confronto avuto in confessionale tra Maria Teresa Ruta e sua Figlia Guenda Goria. Un passato non tra i più sereni tra le due donne, confermato dalle loro rispettive versioni.

Oggi madre e figlia si dichiarano felici di aver ritrovato e risanato un rapporto che in passato non esisteva per nulla. La Goria infatti ha fatto una serie dichiarazioni, che hanno emozionato il pubblico da casa, affermando che sua madre Maria Teresa, non è sempre stata una madre presente: “Se ne è andata perché voleva seguire la sua felicità e io ho capito che la sua felicità non comprendeva noi. Ho fatto da mamma per mio fratello. Alla sera, a casa, c’eravamo noi due da soli“.

La ragazza aggiunge che, sempre in passato, la mamma avrebbe persino staccato le fotografie dalla casa e tante altre azioni che comprovavano la mancanza di una figura materna all’interno della famiglia. A quel punto il padrone di casa, Signorini, chiede alla Ruta che rifarebbe tutto quello che ha fatto, se avesse la possibilità di ritornare indietro.

La confessione della Ruta

Alla domanda di Signorini, Maria Teresa risponde: “Io ho enormi sensi di colpa“, a quel punto le emozioni hanno il sopravvento e la donna scoppia in lacrime, aggiungendo: “Sono una mamma orribile, non sono un esempio di madre“.

Per fortuna oggi il rapporto madre-figlia appare più solido che mai, tanto che Guenda dichiara che la madre è oggi un esempio da imitare. Col tempo infatti la figlia ha saputo apprezzare la madre nelle vesti di donna, ma come madre forse ha ancora delle riserve nei suoi confronti, ma ciò che appare sicuro è il rapporto recuperato tra le due, e solo questo è un gran risultato per Maria Teresa.