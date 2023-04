Sonia Bruganelli stupisce, un Louis Vuitton a Giulia Salemi: “Per Ciao Darwin? No, saresti troppo vestita"

Il “Grande Fratello Vip” ha chiuso i battenti e ha visto Nikita Pelizon primeggiare su tutti. Dopo 190 giorni di reclusione, la porta rossa di Cinecittà si è riaperta sul mondo e ha liberato i vipponi che, più o meno soddisfatti, sono tornati alla loro realtà e a fare i conti con quello che li aspetta fuori dalla Casa.

Un particolare accaduto, però, dietro le quinte del programma una volta terminata la puntata finale, ha lasciato in molti a bocca aperta. Le protagoniste di questo straordinario evento sono Sonia Bruganelli, ormai storica opinionista del GF Vip, e la new entry Giulia Salemi, da questa edizione responsabile delle reaction live nei social del reality show.

“Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante” ha esordito la Bruganelli davanti a Giulia Salemi che non si rendeva bene conto di quello che stava succedendo. Il tutto è stato ripreso e pubblicato sul profilo Instagram della rivista “Chi” curata proprio dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini.

Il bigliettino della Bruganelli fa emozionare Giulia

“Ti ho pensato e ho pensato a come avrei voluto vederti nella tua prima importante, una prima professionale. Le auguro tantissimi successi. Per Ciao Darwin? No, sarebbe troppo vestita. Però, potrebbe essere una cosa carina, chissà” ha scherzato Sonia, dopo essere stata abbracciata affettuosamente dalla Salemi, ancora incredula.

Giulia, prima di scartare il regalo, ha letto il bigliettino che lo accompagnava, emozionandosi ancora di più: “Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante. Non sei solo bella, Giulia”. E’ arrivato quindi il momento che tutti asepettavano, e così la Salemi ha scartato il suo regalo, mostrando un abito nero e molto elegante firmato, appunto, Louis Vuitton che, stando alle prime valutazioni, potrebbe arrivare alla considerevole cifra di 7-8 mila euro. Nel video si sente anche il commento ironico: “Togliete la carta alla Bruganelli“, ma in tanti pensano che questo regalo possa anticipare l’investitura come opinionista del GF Vip della Salemi.