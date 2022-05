"Solo per passione", su Rai Uno arriva la miniserie in onore di Letizia Battaglia: trama e anticipazioni

Ascolta questo articolo

La storia della fotografa Letizia Battaglia sbarca su Rai Uno: il 22 e 23 maggio prossimi, infatti, andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai la miniserie “Solo per passione“, in cui viene ripercorsa la vita e la carriera della celebre fotografa palermitana, scomparsa lo scorso 13 aprile.

La miniserie è diretta da Roberto Andò e ha visto la partecipazione della stessa Letizia Battaglia, che ha ripercorso insieme al regista le tappe salienti della sua vita personale e professionale. La serie, inoltre, si propone come un omaggio al giudice Giovanni Falcone: la fotografa, infatti, con i suoi scatti in bianco e nero ha raccontato i terribili anni in cui la mafia ha dilaniato Palermo e tutta la sicilia.

Letizia Battaglia, grazie alla sua tenacia e al suo coraggio, è riuscita a farsi strada in un mondo a volte misogino e maschilista in cui le donne non erano ben viste e in cui difficilmente riuscivano ad imporsi e a far sentire la propria voce. Ma la lotta di Letizia Battaglia non ha riguardato solo la sua vita professionale: in quanto donna, la fotografa ha combattuto per tutta la sua vita con lo scopo di conquistare la dignità e la libertà personale spesso negata alle donne.

Solo per passione verrà proiettato in anteprima il prossimo 20 maggio a Palermo, al cinema Rouge et Noir: ad assistere alla rappresentazione ci saranno tutti coloro che negli anni hanno avuto la possibilità di conoscere Letizia Battaglia e starle accanto.

Nella miniserie assisteremo non solo ai momenti più importanti della vita professionale di Letizia Battaglia e alla sua lotta contro la mafia, ma avremo la possibilità di scoprire anche qualcosa in più degli ultimi anni della sua vita: Roberto Andò, infatti, ha raccontato che il suo intento nella realizzazione di questo film è anche quello di far conoscere Letizia in quanto donna e mostrare al pubblico i momenti più iconici della sua storia recente.