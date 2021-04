Soliti ignoti, incredibile gaffe: non riconosce il figlio e lo confonde con un’altra persona

Nella giornata del 27 aprile è andata in onda una puntata speciale dedicata al quiz game “Soliti ignoti“, condotto su Rai 1 da Amadeus. Ospite la giornalista e conduttrice Monica Leofreddi, ed i vip che prendono parte al gioco devolvono l’eventuale vincita alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Partendo dall’inizio, Monica Leofreddi inizia il suo percorso nel migliore dei modi, indovinando la maggior parte delle identità in gara e riuscendo ad arrivare alla fase finale con un tesoretto di 126 mila euro, una cifra molto importante da dare in beneficenza.

La gaffe del concorrente

La fase finale del gioco è composta dal riconoscimento del parente misterioso, ove in questa circostanza viene fatto entrare in studio un ulteriore ospite, il quale è un parente di uno tra gli 8 personaggi misteriosi, e il concorrente deve cercare di provare ad abbinarlo correttamente per portarsi a casa il montepremi. Il concorrente in gioco può comunque sfruttare alcuni aiuti nel gioco, come al “binocolone”, che ovviamente riduce la cifra inizialmente totalizzata.

L’ospite, in evidente difficoltà, decide di giocarsi tutti gli aiuti arrivando fino alla cifra di 25.200 euro, una cifra nettamente inferiore a quella iniziale ma comunque notevole. Alla fine, dopo vari ripensamenti, Monica Leofreddi abbina il parente misterioso con l’ignoto numero 8, scartando quindi il 7.

Il parente misterioso, dopo la consueta musichetta e la fatidica domanda di Amadeus, risponde di “sì” affermando così di essere la madre dell’ignoto numero 8. La giornalista ovviamente esulta per la sua vincita, ma il conduttore con un misto d’incredulità e imbarazzo chiede alla donna: “È sicura signora? Oppure ho sbagliato io a chiedere: ma suo figlio non è l’ignoto numero 7? Si è confusa! Neppure lei riconosce più suo figlio? Questo è uno di quei rari casi in cui il figlio non assomiglia a sua mamma diciamo”. Ovviamente sui social si è scatenato sin da subito l’ironia su questa gaffe, ove in tanti si sono chiesti anche il motivo di aver mandato una scena del genere in onda.