Soleil Sorge, la gieffina che si sta facendo notare per la sua “amicizia speciale” con Alex Belli, ha un fidanzato segreto fuori dalla Casa più spiata d’Italia, quella del GF Vip.

La dolce metà della Sorge, le ha inviato qualche aereo in questi mesi di permanenza al reality ma i messaggi aerei si sono stopppati quando il rapporto tra lei e Belli si è intensificato.

Chi è il fidanzato segreto di Soleil Sorge

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip la sua storia con Alex Belli continua a monopolizzare l’attenzione, fuori da questa, Soleil Sorge avrebbe una persona speciale ad attenderla. Soleil sarebb,e infatti impegnata, con un ragazzo a cui più volte nella Casa ha ribadito di essere davvero legata, tanto da provare un vero amore per lui.

Soleil ha raccontato ai compagni anche alcuni dettagli del loro incontro: “Stavo vivendo con muri e paure ma pronta ad accogliere qualcosa di bello. Questa è la prima volta che una persona riesce a buttarmi queste cose giù con tanta sicurezza. Questa è la cosa che mi stupisce… nonostante io sia giovane ho visto tanto anche non sulla mia pelle” .

Ma cosa sappiamo del fidanzato della Sorge? Si chiama Carlo Domingo, è un imprenditore originario di Marsala figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo, che ha messo a frutto la sua passione per la moda e per la tradizione sartoriale del nostro Paese e, più di vent’anni fa, ha lasciato la Sicilia e ha aperto a Milano la Domingo Communication, un’agenzia che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion. Anche Carlo Domingo lavora per l’agenzia di famiglia, dove si occupa di apportare la sua visione creativa e digitale.

Nella puntata del 3 dicembre, una volta raggiunto in studio Alfonso Signorini, Soleil ha detto del fidanzato: “Pensavo ad un futuro stabile con lui. Ho pensato a come avrebbe reagito vedendomi con Alex Belli. Mi prendo la piena responsabilità delle mie azioni. Io so i sentimenti che provo per questa persona fuori, non so se c’è ancora, ma so di voler costruire qualcosa con lui. Per me l’amore è quello, oltre all’istinto e alle pulsioni fisiche. Da parte mia c’è ancora questo sentimento per lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Lui ha già una vita fuori e io ho una vita fuori. Se le emozioni che vivo con Alex mi portassero a una direzione senza ritorno, ne prenderei atto“

Ma i baci, le carezze sotto le lenzuola, le parole d’amore con Alex Belli, peraltro con la fede al dito, essendo il marito di Delia Duran, non devono aver fatto piacere a Carlo Domingo che ha scelto di non mandare più messaggi via aereo. Che abbia deciso di fare un passo indietro?Chissà!