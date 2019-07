Sogno Italiano, la fiction dedicata alla vita di Enrico Piaggio con Alessio Boni ed Enrica Pintore

La Pintore è impegnata in altri progetti lavorativi come dimostra la foto postata recentemente sui social in compagnia del collega Alessio Boni. I due si trovano sul set di una fiction dedicata alla vita di Enrico Piaggio. La Pintore ha pubblicato un post con l’attore dove ha scritto: “Alessio non vuole che si sappia ma prima di girare noi ascoltiamo l’inimitabile Albano”.

Si tratta di un traguardo per la Pintore che ha la possibilità di lavorare con un attore di grande esperienza come Boni. Quest’ultima in questa stagione ha ottenuto un successo di rilievo con la fiction intitolata “La compagnia del cigno”. La serie, iniziata nel mese di gennaio ha avuto giudizi positivi per la capacità di raccontare una storia densa di significato.

Il post pubblicato sulla sua pagina di Instagram dall’attrice Enrica Pintore

In questa occasione Alessio Boni ha fatto coppia con la collega Anna Valle. Alessio Boni, dal canto suo ha postato una foto sui social in vespa con la Pintore annunciando che si trova sul set del film tv. Queste sono le parole: “Si è partiti in Vespa con le riprese di Enrico Piaggio”. Inoltre Enrica Pintore ha pubblicato una foto con il copione che è stato affidato all’attrice.

L’interprete ha fatto notare l’orgoglio per avere la possibilità di raccontare attraverso un film, la storia di una persona come Enrico Piaggio rivelatosi fondamentale per l’arrivo della Vespa. Non sono mancati i commenti delle colleghe di Enrica Pintore, tra le quali spicca il nome di Gloria Radulescu alla quale è legata da una grande amicizia.

La giovane attrice ha instaurato un legame speciale con i colleghi della soap opera di Rai 1, Il paradiso delle signore. Nel mese di agosto hanno inizio le riprese della quarta stagione di questa soap ma non ci sono certezze in merito alla partecipazione dell’interprete. Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni hanno ottenuto la riconferma in quanto rappresentano una garanzia per il successo del prodotto televisivo.