Slitta la messa in onda dei programmi di Maria De Filippi: la nuova data del suo ritorno in tv

Ascolta questo articolo

La morte di Maurizio Costanzo ha inizialmente cambiato i palinsesti dei canali Mediaset e non solo. Difatti, dopo la notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, sia in Rai che nella rete diretta da Pier Silvio Berlusconi si sono affrettati per dedicare la loro programmazione a uno dei conduttori più amati della televisione italiana.

Ovviamente i primi a subire un cambiamento sono stati i format di Maria De Filippi, ove nella stessa giornata della tragica notizia è stato rinviato “Uomini e Donne” e al suo posto è andato in onda la serie televisiva “Terra amara“. Nei giorni successivi poi vengono sospesi sia “Amici 22” che “C’è posta per te“.

Un nuovo slittamento per i programmi di Maria De Filippi

La programmazione è tornata già normale nella giornata del 1° marzo per i canali di Mediaset, ma è stato comunque riservato un trattamento diverso per Maria De Filippi. Come accaduto nei giorni scorsi, Canale 5 ha deciso nuovamente di rinviare sia “Uomini e Donne” che “Amici”, nonostante siano già disponibili puntate registrate precedenti alla scomparsa di Maurizio Costanzo.

Come riportato testualmente dal sito “Libero magazine“, alcuni programmi della De Filippi ritorneranno solamente il prossimo lunedì: “‘Uomini e Donne’ e ‘Amici’, sono quasi pronte a tornare. Dopo la mancata messa in onda di venerdì 24 febbraio e l’annullamento delle registrazioni di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, sembra infatti che nei prossimi giorni si torni a registrare le nuove puntate di Uomini e Donne, che dovrebbero tornare regolarmente in onda a partire da lunedì 6 marzo“.

Sembra essere invece più incerto il futuro di “C’è posta per te”, in cui non ci sono notizie ufficiali in merito al ritorno per la giornata di sabato 4 marzo. Secondo alcuni rumor il programma potrebbe tornare in onda già dal 4 marzo ma non si può escludere a priori uno slittamento per l’11 dello stesso mese.