Skam Italia avrà una sesta stagione? Le parole del regista Ludovico Bessegato

Tra pochi giorni debutterà su Netflix la quinta stagione di Skam Italia, la popolare serie che racconta la vita di un gruppo di adolescenti alle prese con le gioie e i dolori tipici della giovane età.

La quinta stagione di Skam sarà incentrata sul personaggio di Elia, intepretato da Francesco Centorame, il quale, dopo essere stato bocciato si troverà ad affrontare da solo l’ultimo anno presso il Liceo Kennedy, mentre i suoi amici sono alle prese con la loro nuova vita e l’avventura universitaria.

Elia, quindi, dovrà fronteggiare diversi problemi e in particolar modo verrà alla luce una difficoltà con la quale da sempre si trova a convivere, ma che non ha mai rivelato a nessuno: le dimensioni del suo pene, inferiori rispetto alla media.

Nella conferenza stampa per la quinta stagione di Skam Italia, però, non si è parlato solo dei nuovi episodi in uscita nei prossimi giorni, ma anche di una possibile sesta stagione della serie.

A tal proposito Ludovico Bessegato, sceneggiatore della serie, non ha escluso la possibilità di rivedere i protagonisti della serie all’opera, ma come sempre ha precisato che l’età anagrafica dei protagonisti costituisce un problema per serie come Skam, che hanno per protagonisti ragazzi molto giovani.

Per ovviare a quasto problema, dunque, secondo Bessegato la scelta più plausibile sarebbe quella di continuare con la transizione tra vecchi e nuovi personaggi, con i protagonisti storici che rimangono sullo sfondo della serie, senza mai abbandonarla, ma dando sempre più spazio ai nuovi personaggi: “Quindi se si farà Skam 6 è probabile che continueremo con la transizione tra vecchi e nuovi personaggi. Il cast storico, negli altri remake, sono sempre rimasti. Ma quello che conta è la storia che si deve raccontare, poi la presenza del cast storico e di nuovi personaggi“.

Una scelta che è stata presa anche per Skam Italia 5: nella stagione che vedremo su Netflix a partire da giovedì, infatti, ci saranno molte new entry tra cui Lea Gavino nei panni di Viola e Nicole Rossi (ex Collegiale ed ex concorrente di Pechino Express) in quelli di Asia.