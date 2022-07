Skam 5, il protagonista della nuova stagione sarà Elia Santini: rilasciato il primo teaser e la data di uscita

Ascolta questo articolo

Buone notizie per i fan di Skam Italia, che da tempo chiedevano che la quinta stagione della serie fosse incentrata sul personaggio di Elia Santini, interpretato da Francesco Centorame.

Poco fa, infatti, la piattaforma streaming Netflix attraverso un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale, ha svelato che – dopo Sana, protagonista della quarta stagione – sarà Elia il personaggio principale della quinta stagione della serie, in arrivo su Netflix il prossimo 1 settembre alle ore 9.00.

L’annuncio è stato dato attraverso un video teaser, nel quale si vede Elia camminare nel museo dei gessi de La Sapienza. Nel corso dell’ultima stagione di Skam, Elia aveva provato nei confronti di Sana un’attrazione e aveva più volte cercato un approccio con lei, senza però riuscire nel suo intento.

In queste prime quattro stagioni della serie, Elia è sempre stato rappresentato come un ragazzo perditempo e un po’ superficiale, incapace di impegnarsi seriamente nelle relazioni sentimentali così come nella costruzione del proprio futuro. Allo stesso tempo però Elia è ancche una persona profonda, capace di prendere le distanze dal gruppo e agire in autonomia.

Attraverso un comunicato ufficiale, Netflix ha diramato la trama della quinta stagione di Skam Italia, confermando che al centro della nuova stagione ci sarà proprio Elia, il quale dovrà fare i conti con un importante percorso di accettazione, che lo traghetterà verso il mondo degli adulti. Accanto a lui ci saranno gli amici di sempre, la cui complicità sarà fondamentale per raggiungere il suo obiettivo.

Ma la storia di Elia si intreccerà anche con quella di nuovi personaggi, che porteranno scompiglio nella vita dei protagonisti, i quali a loro volta si troveranno ad affrontare nuove e importanti sfide, ora che il liceo è finito e ognuno di loro dovrà trovare la propria strada, tra università e primi confronti con il mondo del lavoro.