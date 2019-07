Simona Ventura confermata su Rai2 con ben due programmi

I palinsesti della stagione televisiva 2019/2020 verranno resi noti ufficialmente oggi 9 luglio, ma già da qualche settimana sono trapelate alcune indiscrezioni, soprattutto da parte di Davide Maggio; quest’ultimo ha anche anticipato quali saranno i prossimi impegni televisivi di Simona Ventura.

La nota conduttrice torinese è ritornata alla Rai, dopo una breve parentesi in Mediaset, l’anno scorso per presentare il talent show musicale “The Voice of Italy“. Il programma da lei condotto, che vedeva nelle vesti di giudici Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio, ha ottenuto un buon successo di ascolti, così la rete ha deciso di puntare sulla conduttrice affidandole ben due programmi.

Il primo, sempre secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, è un programma sportivo, che si occuperà soprattutto di calcio e andrà in onda la domenica dalle 12 alle 13, quindi prenderà il posto di “Mezzogiorno in famiglia”, che invece è stato cancellato dai palinsesti Rai. Adriana Volpe, conduttrice del programma di Michele Guardì, nei giorni scorsi si è infatti espressa contro questa decisione del direttore Carlo Freccero e per questo ha ricevuo una lettera di richiamo dalla Rai.

Simona Ventura, oltre ad un nuovo programma sportivo il cui titolo ed altre informazioni saranno resi noti dopo la pubblicazione dei palinsesti Rai, sostituirà Giancarlo Magalli ne “Il Collegio“. Il Collegio è un docu-reality in cui dei ragazzi vivono e studiano in un collegio ambientato in anni passati.

Le prime tre edizioni erano ambientate negli anni ’60 e la voce narrante era affidata a Giancarlo Magalli, che narrava non solo le vicende dei ragazzi ma anche altri avvenimenti accaduti in quegli anni. La quarta edizione, invece, sarà ambientata negli anni ’80 e la voce narrante sarà appunto affidata a Simona Ventura; per la conduttrice – che non apparità sullo schermo e della quale si sentirà solo la voce – sarà un’esperienza nuova ed inedita per ciò che concerne la sua carriera.