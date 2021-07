Silvia Toffanin sostituisce Barbara D’Urso: l’intervento di Maurizio Costanzo

Si è vociferato, è stato l’argomento caldo, se ne è parlato a dismisura, di congetture ne sono state fatte, ma adesso è ufficiale: Barbara D’Urso non sarà più al timone della domenica pomeriggio di Canale 5. “Domenica Live” ha chiuso i battenti. Diversi nomi sono emersi, quello caldo apparteneva a Lorella Cuccarini, ma solo alla fine il quadro è stato un po’ più chiaro.

Dunque niente Cuccarini, niente Elisa Isoardi, niente Elisabetta Gregoraci (erano questi i nomi menzionati), ma come era emerso negli ultimi giorni saranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin a prendere il posto della D’Urso. Nello specifico lady Berlusconi tornerà a settembre con un doppio appuntamento di “Verissimo”: uno al sabato e l’altro di domenica. Si era vociferato che Silvia dovesse uscire dalla sua zona confort e invece così non è stato e “Verissimo” è stato addirittura raddoppiato.

I vertici Mediaset sono stati sempre convinti della scelta, la Toffanin un po’ meno. Difatti come lo stesso Berlusconi ha ammesso, la sua compagna era reticente nell’accettare la proposta ma poi si è convinta. Le novità rivoluzionarie in casa Mediaset sono state commentate da Maurizio Costanzo, il quale ha espresso la propria opinione in merito.

Il marito di Maria De Filippi cura una rubrica sul magazine “Nuovo” e nel rispondere ai dubbi di una lettrice ha detto la sua. Costanzo ha colto l’occasione per fare i complimenti alla Toffanin e si è detto certo che quella del raddoppio di “Verissimo”, anche la domenica pomeriggio, sia stata una mossa vincente da parte dei vertici di Cologno Monzese.

Il giornalista ha dichiarato di avere piena fiducia in Silvia, nella sua professionalità e capacità. In tutti questi anni ha dimostrato di essere un’ottima conduttrice, conquistandosi un posto nel cuore dei telespettatori e diventando un punto di riferimento della televisione italiana. Insomma, solo parole positive quelle espresse da Costanzo il quale ha promosso a pieni voti la scelta fatta da Mediaset. Sarà così anche per il pubblico? Solo il tempo ci dirà. Al momento sappiamo che la Toffanin e la Tatangelo saranno le nuove signore della domenica pomeriggio di Canale 5.