Silvia Toffanin, Mediaset punta sulla nuova signora dei salotti televisivi

Silvia Toffanin, la celebre conduttrice del popolare talk show di Canale 5 “Verissimo“, è tornata a far parlare di sé grazie ad alcuni rumors che la riguardano, inerenti il suo futuro professionale all’interno di Mediaset; infatti in una recente intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, il direttore generale dei contenuti Mediaset, Alessandro Salem, ha fatto delle dichiarazioni molto importanti al riguardo.

Per la nuova stagione televisiva sono previsti nuovi avvicendamenti alla conduzione dei principali programmi, così come l’entrata di nuovi volti, che sicuramente incontreranno il favore del pubblico televisivo, che anche quest’anno ha seguito con grande interesse ed affetto una delle sue conduttrici più amate.

Mediaset punta su Silvia Toffanin

Alessandro Salem non ha dubbi sul fatto che per la conduttrice del talk show del sabato pomeriggio “Verissimo” nel prossimo futuro potranno esserci delle importanti novità, a tal proposito le sue parole: “Ci stiamo pensando, Silvia ha dimostrato di avere grande talento e la rete punta molto su di lei. È chiaro che non si può rinunciare a ‘Verissimo’ perché c’è un forte processo di identificazione tra lei e programma, non sarebbe facile un passaggio di testimone“.

La professionalità nel gestire casi scottanti e scomodi come la vicenda di Fabrizio Corona o più recentemente il Pratigate, ha dato la possibilità a Silvia Toffanin di dimostrare il suo grande valore, una cosa che le è stata recentemente attestata anche dal direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini, prossimo conduttore del “Grande Fratello Vip 4”, che ha elogiato il comportamento di Silvia Toffanin durante l’intervista a Pamela Prati.

Con il 22% di share, la moglie di Pier Silvio Berlusconi sembra essere diventata la nuova indiscussa signora dei salotti Mediaset, un grande orgoglio per la famiglia ma anche per la stessa azienda. Dopo aver letto le parole di Salem sono stati tanti i fan della conduttrice che hanno pensato che la Toffanin potrebbe lasciare la conduzione di “Verissimo”, ma niente paura, perché Silvia non ha assolutamente intenzione di abbandonare il programma che l’ha portata per anni nelle case degli italiani.

“Verissimo” quindi vedrà ancora, nella sua prossima stagione televisiva, la conduzione dell’elegantissima Silvia Toffanin, forse ci saranno dei cambi di programmazione per il talent show di Maria De Filippi, “Amici”, mentre Barbara D’Urso è confermata ancora una volta anche con “Domenica Live”.