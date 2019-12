Silvia Toffanin co-conduttrice a Sanremo 2020?

Silvia Toffanin è una nota conduttrice televisiva, alla guida del programma televisivo di Canale 5 “Verissimo” dal settembre 2006. La bella giornalista veneta è inoltre legata sentimentalmente all’imprenditore e dirigente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi dal 2002, con la quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia (nato nel 2010) e Sofia Valentina (nata nel 2015).

Secondo quanto riportato da numerose fonti nel corso dell’ultima settimana la coppia sarebbe convolata a nozze in gran segreto qualche mese fa, dopo quasi vent’anni di relazione. Notizia non ancora confermata o smentita dai diretti interessati.

Nelle ultime ore si fa largo un nuovo gossip che riguarda la presentatrice di Canale 5: l’indiscrezione circa una sua possibile partecipazione, come co-conduttrice, alla settantesima edizione del più importante festival canoro italiano, come confermano le parole del sito di gossip “TvBlog”: “Circola una voce, a metà strada tra suggestione e notizia, che recita più o meno così: Silvia Toffanin accanto ad Amadeus al Festival. E chissà se la recente ospitata della conduttrice di ‘Verissimo’ a Viva RaiPlay di Fiorello non possa essere un indizio”.

La conduttrice televisiva ha infatti partecipato nei giorni scorsi al programma televisivo condotto da Fiorello “Viva Raiplay” come ospite e in molti hanno visto la partecipazione ad un programma trasmesso su Rai 1 come un esplicito e chiaro indizio su una sua possibile co-conduzione al Festival canoro.

Al momento sappiamo che la conduzione del Festival di Sanremo è affidata ad Amadeus, ma la scelta dei co-conduttori risulta ancora molto incert. Negli ultimi mesi numerosi sono state le indiscrizioni circa dei possibili nomi: l’influencer Chiara Ferragni, la giornalista sportiva Diletta Leotta, Tiziano Ferro (che sarà invece uno dei super ospiti), Vanessa Incontrada (richiesta a gran voce), l’attrice Monica Bellucci fino ad arrivare alla cantante Laura Pausini. Tutti questi nomi non sono mai stati confermati, che sia davvero Silvia la co-conduttrice del Festival?