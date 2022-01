Sileri contro i novax: "Vi renderemo la vita difficile. Chi non si vaccina è pericoloso"

Nell’ultima puntata del 25 gennaio di “Dimartedì“, il talk show in onda su LA7 che vede la conduzione di Giovanni Floris, viene invitato negli studi Pierpaolo Sileri, chirurgo e politico, dal 1° marzo sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi.

Come già fatto ampiamente nei mesi scorsi, Pierpaolo Sileri ha voluto attaccare i no-vax e le persone che hanno deciso di spontanea volontà di non vaccinarsi contro il Covid-19. Proprio questa categoria viene accusata di essere diventati un pericolo per i soggetti più fragili.

L’attacco di Pierpaolo Sileri

“Sa cosa mi fa sorridere? E che questi criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi quando vengono invitati in trasmissione ci vengono” afferma con una certezza schiettezza Sileri che poi aggiunge: “In trasmissione viene chiesto il green pass e il tampone, quindi per venire in televisione e per farsi vedere la regola viene rispettata. Ma statevene a casa“.

Durante la discussione in studio con gli ospiti Pierpaolo Sileri lancia un nuovo duro attacco nei confronti dei non vaccinati: “Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso, punto”.

Come riportato testualmente dal sito “Adnkronos” durante la puntata si parla anche del caso di Sara Cunial, la deputata che ha rifiutato il vaccino contro il Covid-19 e, proprio per questo motivo, non ha potuto essere presente in Camera per poter votare il futuro Presidente della Repubblica.

Anche in questa circostanza non vengono risparmiati gli attacchi nei confronti della parlamentare: “Fa quasi tenerezza, le regole rispettate dalla stragrande maggioranza degli italiani sono fondamentali per una democrazia. Gli italiani rispettano le regole anche per andare al bar. Le regole sono fondamentali per una democrazia, se non segui le regole sei fuori dal sistema“.