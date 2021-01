Sfida di ascolti tra "Che Dio ci aiuti 6" e "DayDreamer – Le ali del sogno"

Dopo le festività natalizie, il palinsesto televisivo italiano è tornato con ricche sorprese e grandi novità. Per iniziare al meglio questo 2021 le principali reti televisive italiane hanno puntato tutto sui loro prodotti migliori: Rai 1 ha regalato ai suoi spettatori il ritorno di “Che Dio ci aiuti” invece Canale 5 ha proposto al suo pubblico la prosecuzione delle puntate di “DayDreamer – Le ali del sogno”.

Nella serata di venerdì 7 dicembre 2021 si è conclusa la prima e importante sfida di ascolti tra Rai e Mediaset: il magnifico carisma di Suor Angela non ha lasciato molto spazio alla tenera storia d’amore tra Can e Sanem. Secondo i dati Auditel, “Che Dio ci aiuti 6” ha portato a casa una vittoria decisamente netta conquistando il 24.5% di share cosi da lasciare a “DayDreamer – Le ali del sogno” solo l’11%.

Una gara che vede protagonisti due prodotti televisivi completamente opposti che, in modo differente, sono entrati nel cuore del vasto pubblico italiano. La serie televisiva turca “DayDreamer – Le ali del sogno” è riuscita a conquistare l’attenzione dei telespettatori di Canale 5 che si sono molto affezionati agli attori Can Yaman e Demet Özdemir: i due giovani interpreti hanno dato vita a personaggi che, seppur semplici, riescono con il loro complesso rapporto a intrattenere moltissime persone.

Realizzata nel pieno della pandemia, “Che Dio ci aiuti 6” è riuscita a superare ogni difficoltà legata all’emergenza sanitaria da covid-19 e il risultato è stato strabiliante. La sesta stagione si è presentata con elementi notevolmente vincenti: finalmente Suor Angela inizia a fare i conti con il suo sofferto passato offrendo ai numerosi spettatori momenti di infinita emozione. Ogni sua vicissitudine diventa l’occasione perfetta per donare grandi insegnamenti al pubblico che, tra una risata e l’altra, si ferma pure a riflettere su tematiche sociali molto importanti.

La prima puntata ha visto il ritorno di personaggi molto amati come quello di Monica, ruolo interpretato da Diana Del Bufalo, e l’arrivo di nuovi volti che arricchiscono l’intera trama. Inoltre, molto apprezzata è stata l’evoluzione del personaggio di Azzurra Leonardi che ha incantato tutti principalmente per la sua forza e coraggiosa voglia di tornare a sorridere dopo una drammatica perdita.

Tutte queste novità, in aggiunta al prezioso talento di due volti molto potenti del piccolo schermo come quello di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi, hanno contribuito alla vittoria di Rai 1 che custodisce con cura “Che Dio ci aiuti” nell’olimpo delle fiction più amate in assoluto.