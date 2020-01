Sfida Auditel: chi ha vinto tra il "Grande Fratello" e "Il Cantante Mascherato"?

Con il nuovo anno tornano anche le sfide Auditel tra i programmi televisivi italiani. Il 10 gennaio si è tenuta quella che possiamo considerare la prima grossa sfida auditel del 2020. Rai 1 ha trasmesso infatti la prima puntata del nuovo show Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci mentre Canale 5 ha mandato in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Il programma trasmesso da Rai 1 nasce da un format estero che esportato in molti paesi esteri ha sempre ottenuto un grande successo per cui le aspettative della tv di Stato sono molto alte; di contro Canale 5 in occasione del ventesimo compleanno del reality ha messo su un cast stellare cui non mancano le solite storie acchiappa pubblico.

Scopriamo insieme quale dei due programmi è stato il più visto della serata. Lo show di Rai 1 ha ottenuto un ascolto medio di 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share, mentre la proposta di Canale 5 si è fermata a 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share. Netta quindi la vittoria di Rai 1 sia sul fronte degli ascoltatori che su quello dello share, considerando anche l’effetto novità che ha giovato al programma di Rai 1, che è stato trainato da una fortissima campagna pubblicitaria.

Probabilmente questa sarà l’unica serata in cui i due programmi si scontreranno. Se infatti il programma di Rai 1 sarà ufficialmente trasmesso sempre il venerdì, ancora incerto è il giorno definitivo di messa in onda del Grande Fratello. L’unica certezza al momento è che la terza puntata del reality andrà in onda Mercoledì prossimo mentre dalla settimana successiva si passerà alla serata del lunedì, stabilmente occupata dai reality show. Non sappiamo ancora se la formula della doppia puntata a settimana sarà confermata, considerando i risultati ottenuti non è del tutto probabile che ciò possa accadere nuovamente.

Questa è solo la prima sfida Auditel del 2020. Nelle prossime settimane torneranno in onda tanti programmi molto attesi dal pubblico cui si affiancheranno programmi e fiction nuovi di zecca pronti a conquistare il cuore degli spettatori.