Sex and the City: le ragazze pronte a tornare sul piccolo schermo, ma senza Samantha

“Sex and the City” sta per tornare sul piccolo schermo per continuare a raccontare le storie di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York nella frenetica New York City. All’appello manca Samantha Jones, interpretata dall’attrice Kim Catrall, che non prenderà parte al revival anche se ancora non si hanno notizie su come verrà gestita la sua assenza.

I fan sono quindi in trepidante attesa di gustarsi di nuovo le avventure – disavventure – delle ragazze che hanno segnato un’epoca sia per quanto riguarda il mondo della moda – indimenticabili gli outfit indossati da Sarah Jessica Parker e le sue amatissime scarpe Manolo Blahnik – sia per il modo in cui si parlava di se**ualità, alcune volte in maniera molto esplicita e senza troppi giri di parole.

“Sex and the City”, l’atteso ritorno della serie tv

Le protagoniste, quindi, dovranno affrontare le solite problematiche e difficoltà della vita quotidiana, ma con un’ottica ben diversa da come le avevamo lasciate, infatti le ritroveremo 50enni alle prese con carriere avviate, ma con le solite pene d’amore che hanno sempre contraddistinto la serie e l’hanno fatta tanto amare.

Le riprese degli episodi, che avranno la durata di mezz’ora ciascuno, inizieranno la prossima primavera e saranno proprio Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis le produttrici esecutive della serie trasmessa sempre dall’emittente storica HBO. Questa nuova serie avrà come titolo “And Just Like That…” e Sarah Jessica Parker sul suo profilo Instagram ha lanciato il primo teaser per incuriosire ulteriormente i fan.

Nel breve filmato si vede la solita frenetica New York, fatta di taxi e grattacieli, e l’immancabile scrittura al computer che in più di un’occasione ha aperto o chiuso gli episodi di “Sex and the City”. A scrivere poche e semplici parole non poteva che essere lei, Carrie Bradshaw: “And Just Like That…” e la sua voce fuori campo: “E’ proprio così, la storia continua“.