Sex and the City, confermato il ritorno di Mr. Big nel revival della serie

Dopo mesi di speculazioni, arriva finalmente la conferma sulla presenza di un personaggio fondamentale nel cast della serie sequel di “Sex & The City”. E’ stato infatti annunciato che Chris Noth farà ritorno nei panni di Mr. Big, dopo settimane di intense trattative che avevano anche visto la diffusione della notizia che non sarebbe stato parte del cast.

“And Just Like That…. “ è il titolo della nuova serie di HBO Max che vedrà il ritorno dei personaggi del popolarissimo show “Sex and the City”, andato in onda in America sulla HBO dal 1998 al 2004 e diventato uno dei telefilm di culto della storia. Nel cast dello show non faranno ritorno tutte le quattro protagoniste dello show.

Dopo anni di polemiche contro Sarah Jessica Parker, protagonista e produttrice dello show e dei film tratti dal telefilm, Kim Cattrall ha infatti deciso che non vestirà più i panni di Samantha Jones, uno dei personaggi più amati del telefilm. Oltre ai contrasti con la Parker, a convincere Kim a non tornare anche alcune scelte di copione, che avrebbero visto il suo personaggio avere una relazione con il figlio di Miranda, interpretata da Cynthia Nixon, un personaggio estremamente più giovane di lei.

Faranno invece ritorno Carrie Bradshaw (la Parker), Miranda Hobbes (la Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) in una stagione che seguirà le tre amiche che affrontano la differenza nell’amicizia e nella vita a 30 anni contro la realtà dei 50 anni. Nuova aggiunta nel cast sarà la star di “Grey’s Anatomy” Sara Ramirez, che interpreterà un nuovo personaggio di nome Che Dia.

“And Just Like That…. ” sarà composta da 10 episodi di mezzora ciascuno, e le riprese dovrebbero iniziare quest’estate nella Grande Mela. Oltre alla serie originale, “Sex and the City” ha proseguito la sua storia in due film sequel usciti nel 2008 e nel 2010.